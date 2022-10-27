Алтайские аграрии стали брать больше кредитов на сезонные работы

Объём кредитования сезонных работ на двух Алтаях превысил 9 млрд рублей с начала 2022 года. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился более чем на 5 млрд рублей. Как рассказывают алтайские аграрии, вложенные средства окупились.

«Мы выращиваем пшеницу — это у нас основная культура, а также горох, сою и гречиху. Прошлый сельскохозяйственный сезон у нас получился удачным: мы обновили парк техники, вложились в средства защиты растений, удобрения. Этот год с производственной точки зрения тоже сложился неплохо. По многим культурам получился рекорд, например, по гречихе у нас получилось 21 центнер с гектара, по яровой пшенице — 43 центнера с гектара. И это несмотря на трудные условия весны: высокие температуры, недостаток влаги в почве. Урожай показал, что вложенные средства отлично поработали», — рассказал руководитель ООО «КХ Лысова П.М.» Топчихинского района Сергей Лысов.

Абсолютное большинство кредитных средств — 98%, предоставленных Россельхозбанком в 2022 году аграриям Алтая, — по льготной ставке.

«Кредитная поддержка сельхозпроизводителей во время сезонных работ — постоянный приоритет Россельхозбанка. Мы последовательно совершенствуем эту процедуру. Драйвером при этом становятся льготные кредиты — они позволяют привлечь новых заёмщиков на комфортных для них условиях. Кроме этого, мы делаем всё возможное, чтобы предоставить кредитные средства максимально оперативно, не задерживая процессы посевной или уборочной кампании. На сайте РСХБ и в мобильном приложении банка есть возможность подать заявку на кредит онлайн», — прокомментировал директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

У РСХБ большой выбор кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Например, «Микро АПК». Он подходит для покупки ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и прочего. Преимущества продукта — быстрое принятие решения и всего два документа: кредитная заявка и налоговая декларация. Но если сумма займа больше 5 млн рублей, нужно также предоставить информацию о средствах предприятия и планируемых объёмах деятельности.

Возможен необеспеченный или частично обеспеченный кредит (в зависимости от финансового состояния клиента). В качестве обеспечения можно использовать действующий залог заёмщика по кредиту в РСХБ, а также поручительство или гарантию в рамках национальной гарантийной системы.