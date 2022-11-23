Кола — топ. Напитки «Бочкарей» стали победителем конкурса «Сто лучших товаров России»
Новая линейка напитков сначала лидировала в конкурсе «Лучший алтайский товар — 2022», а теперь подтвердила звание на федеральном уровне
Летом 2022 года компания «Бочкари» представила новинки — напитки Cola, Orange и Citrus. Линейка не только сразу завоевала сердца покупателей, но и получила высокие оценки экспертов. Так, уже в сентябре жюри конкурса «Лучший Алтайский продукт» присудило золотую медаль и звание лауреата бочкарёвской «Коле».
В компании подчеркнули, что долго подбирали рецептуру, чтобы добиться того самого вкуса.
«Наши технологи много экспериментировали, подбирали ингредиенты. Это долгий и непростой процесс, но результат стоил того. За короткий срок Cola полюбилась потребителям и теперь занимает лидирующее место в рейтинге продаж», — рассказали представители компании.
Награда на премии «Лучший Алтайский продукт» дала компании право участвовать в федеральном этапе конкурса — «Сто лучших товаров России», который проходил в ноябре 2022 года. Здесь напитки «Бочкарей» снова получили высокие оценки и даже звание победителя.
Фото: компания «Бочкари»
Эксперты отметили вкус и качество не только «Колы», но и других напитков, входящих в новую линейку Bochkari — Orange и Citrus. Они приготовлены на натуральном сахаре, на основе артезианской воды из собственных источников «Бочкарей». На многих «слепых» дегустациях ни один из участников не отличил образцы линейки от зарубежных аналогов. При этом у бочкарёвских напитков есть преимущества: доступная цена и высокое качество.
«Наша компания имеет внушительный опыт сотрудничества с компаниями PepsiСo и Coca-Cola. Это позволяет выстраивать процессы, ориентируясь на стандарты и принципы работы лидеров рынка. Такой опыт, с одной стороны, задаёт высокую планку, а с другой — позволяет получить по-настоящему качественный, вкусный продукт», — отметили представители «Бочкарей».
Напомним, впервые напитки Boсhkari Hit были представлены на агропромышленном форуме «День сибирского поля — 2022».
ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод»