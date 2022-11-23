Летом 2022 года компания «Бочкари» представила новинки — напитки Cola, Orange и Citrus. Линейка не только сразу завоевала сердца покупателей, но и получила высокие оценки экспертов. Так, уже в сентябре жюри конкурса «Лучший Алтайский продукт» присудило золотую медаль и звание лауреата бочкарёвской «Коле».

В компании подчеркнули, что долго подбирали рецептуру, чтобы добиться того самого вкуса.

«Наши технологи много экспериментировали, подбирали ингредиенты. Это долгий и непростой процесс, но результат стоил того. За короткий срок Cola полюбилась потребителям и теперь занимает лидирующее место в рейтинге продаж», — рассказали представители компании.

Награда на премии «Лучший Алтайский продукт» дала компании право участвовать в федеральном этапе конкурса — «Сто лучших товаров России», который проходил в ноябре 2022 года. Здесь напитки «Бочкарей» снова получили высокие оценки и даже звание победителя.

Фото: компания «Бочкари»

Эксперты отметили вкус и качество не только «Колы», но и других напитков, входящих в новую линейку Bochkari — Orange и Citrus. Они приготовлены на натуральном сахаре, на основе артезианской воды из собственных источников «Бочкарей». На многих «слепых» дегустациях ни один из участников не отличил образцы линейки от зарубежных аналогов. При этом у бочкарёвских напитков есть преимущества: доступная цена и высокое качество.

«Наша компания имеет внушительный опыт сотрудничества с компаниями PepsiСo и Coca-Cola. Это позволяет выстраивать процессы, ориентируясь на стандарты и принципы работы лидеров рынка. Такой опыт, с одной стороны, задаёт высокую планку, а с другой — позволяет получить по-настоящему качественный, вкусный продукт», — отметили представители «Бочкарей».

Напомним, впервые напитки Boсhkari Hit были представлены на агропромышленном форуме «День сибирского поля — 2022».

ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод»