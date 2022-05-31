DataConf-2022: в Барнауле пройдет ИТ-конференция, где обсудят искусственный интеллект и анализ данных в бизнесе

Конференция об искусственном интеллекте и анализе данных DataConf-2022 пройдёт в Барнауле 10 июня 2022 года. На мероприятии расскажут о возможностях применения машинного обучения для решения разнообразных бытовых, производственных и бизнес-задач на реальных примерах. Участие в конференции — бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться.

В роли спикеров выступят практикующие разработчики из ведущих российских и международных ИТ-компаний (Сбер, «Яндекс», ЦФТ, «СиСорт», Estesis и другие). Они расскажут о прикладных подходах и методах работы с разнообразными типами данных: видео, изображениями, звуком, текстами. Например, Артём Кравчук, инженер 2GIS, выступит с темой «2GIS-Radar. Определяем местоположение по сигналам Wi-Fi и сотовых вышек», а Александр Литвинцев из Сбера проведёт воркшоп по рекомендательным системам.

К участию в конференции приглашают как дата-сайентистов и ИТ-специалистов, так и представителей бизнеса, которых интересует анализ данных.

«Уже третий раз мы собираем ведущих разработчиков из мировых компаний в Барнауле, чтобы поучиться у лучших и поделиться собственным опытом. Эта конференция подходит как начинающим программистам, желающим развиваться в машинном обучении, так и действующим разработчикам, которые хотят получить передовую экспертизу из первых уст. Я уверен, что каждый слушатель сможет получить для себя максимум пользы, найти новых друзей и получить ценные знания», — отметил Николай Белоцкий, сооснователь компании Estesis.

DataConf в Барнауле проводят уже третий раз: в прошлом году конференцию посетило более 70 участников. Организаторами выступают Минэкономразвития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр кластерного развития» совместно с Barnaul Data Science Community.

Мероприятие пройдёт по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, конференц-зал центра бизнес-инкубирования Алтайского края. Расписание мероприятия смотрите на сайте.