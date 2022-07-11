Альфа-Банк и Яндекс Бизнес проводят совместную акцию для предпринимателей

Альфа-Банк и Яндекс Бизнес поддержали предпринимателей совместной акцией и рассказали об этом в рекламном ролике. Его героями стали реальные предприниматели из разных городов.

«В центре всех наших коммуникаций — бизнесмены. Поэтому мы хотели рассказать о том, как у них сейчас обстоят дела. А ещё поддержать малый бизнес совместной акцией с Альфа-Банком», — рассказал руководитель отдела партнёрских продаж Яндекс Бизнеса Александр Локтев.

Ролик, посвященный акции, представляет собой рассказ о том, как малый бизнес адаптируется к работе в новых условиях. Так, совладелец автосервиса «Нива-Центр» Сергей Медведев собирается закупать запчасти наперёд. Владелица цветочного салона Elle Fleurs Алёна Цой будет искать новые расходники — упаковку, секаторы, ленты. Основательница кофейни «Может, кофе?» Алёна Качурина убирает позиции из меню. Владелец мебельной мастерской Александр Манаков готов к разным вариантам развития событий, но точно решил, что зарплаты сотрудникам снижать не будет.

Сама акция заключается в том, что до 31 июля 2022 года предприниматели могут открыть бесплатный счёт для бизнеса в Альфа-Банке, запустить рекламу в Яндекс Бизнесе через клуб клиентов Альфа-Банка и получить 10 тысяч рублей на счёт.

«Сейчас особенно важно оказывать поддержку бизнесу. Благодаря нашему партнерству с Яндекс Бизнес предприниматели получают не только лучшие на рынке финансовые и маркетинговые инструменты, но и реальные деньги на развитие бизнеса», — рассказал руководитель дирекции бизнес-маркетинга АО «Альфа-Банк» Тимур Зулкарнаев.

Кампания стартовала на телевидении, радио и в диджитал-каналах 1 июля 2022 года и продлится месяц.