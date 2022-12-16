Банк «Открытие» запустил кредитную карту для предпринимателей

Клиенты банка «Открытие» из сегмента малого и среднего бизнеса могут получить кредитную бизнес-карту для предпринимателей по предодобренному предложению. Максимальный кредитный лимит составляет 1 млн рублей, выпуск и обслуживание бесплатны.

Грейс-период по карте достигает 120 дней и распространяется на покупки и снятие наличных в любом банкомате. Пополнить кредитку можно в банкоматах «Открытия» и банков-партнёров. Также за покупки по карте начисляется кешбэк в размере 5% в категориях «Строительство и ремонт», «Товары для дома, «Мебель» и 1% в категории «Супермаркеты».

Можно заказать бесплатную доставку кредитной бизнес-карты на дом или в офис по всей территории РФ. Подробнее о ней можно узнать на сайте банка.

Новости

Экономика Банк «Открытие» за 11 месяцев заработал 33,4 млрд рублей чистой прибыли

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