Белоярский мачтопропиточный завод стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) провели очный отбор предприятия «Белоярский мачтопропиточный завод» для участия в национальном проекте «Производительность труда».

Представители РЦК рассказали руководству предприятия о целях и задачах национального проекта, его инструментах и мероприятиях, за счёт которых возможно увеличить производительность труда, а также поделились опытом реализации проекта на предприятиях региона и страны. Также в рамках отбора был организован осмотр производственной площадки и определён потенциальный пилотный поток для улучшений.

Генеральный директор предприятия Сергей Гаранин рассказал о своих ожиданиях от участия в нацпроекте, а также обозначил готовность в выделении необходимых ресурсов. По его словам, он заинтересован в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта благодаря адресной поддержке экспертов.

Эксперты РЦК будут контролировать все мероприятия программы на предприятии. Они будут помогать устранять потери производственного процесса и обучать сотрудников предприятия методам повышения производительности труда.

Отметим, что в начале войны в 1941 году завод был эвакуирован из Днепропетровска. Свою трудовую деятельность начал в 1946 году как шпалопропиточный завод. Сейчас предприятие предлагает широкий ассортимент изделий из дерева и ЖБИ для электросетевого строительства, строительства железных дорог, а также промышленного и гражданского строительства.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.