Бесплатно и полезно. Как прокачать бизнес-навыки через Губернаторскую программу

Ты начинающий предприниматель или опытный бизнесмен? Ты знаешь всё обо всём или знаешь, что на самом деле тебе есть чему учиться? Ты хочешь прокачать свои навыки на платформе высокого уровня совершенно бесплатно? Может, ты — тот самый один из 150 будущих участников Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства? На эти и другие вопросы ответили заместитель директора алтайского фонда МСП Станислав Татаринцев и руководитель программы в РАНХиГС Алена Короткова.

00:42 А напомните, что такое Губернаторская программа?

01:18 В программу входит семь модулей: от «хардов» (вопросы финансов и налогообложения) до «софтов» (переговоры, презентации и умение себя подать).

02:19 Но чем это всё отличается от классического образования? А тем, что здесь минимум учебников и максимум практики.

03:30 И сколько стоит такая программа? Как бесплатно?! И кто же за всё это платит?

04:09 Чтобы попасть в программу, нужно пройти отбор. Расслабьтесь, всё просто: всего-то записать видеопрезентацию (но убедительно рассказать, почему именно вы должны участвовать).

06:38 Сама программа существует уже более 10 лет, с прошлого года её проводят в РАНХиГС. И как, нравится предпринимателям эта площадка?

08:55 «Мы строим курс не по учебникам, а на практике: чтобы взять знания и применить их здесь и сейчас». Представитель вуза рассказывает об организации работы по программе.

10:04 Наиболее отличившиеся участники отправятся на бесплатную стажировку на предприятия регионов Сибири.

12:22 А ещё по итогам прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке.

14:00 Когда подавать заявку (и почему выгоднее сделать это как можно раньше)? Когда начнётся само обучение и сколько дней в неделю придётся ходить на занятия?

15:49 «Концепция нашего вуза — партнёрские отношения со слушателями, создание среды для развития. А потому мы создаём комфортные условия: зоны отдыха, большие помещения для нетворкинга, есть даже каминный зал и пиццерия». И это снова про РАНХиГС.

18:56 Так, а всё-таки кому стоит принять в ней участие? Например, уже опытные бизнесмены смогут получить новые знания?