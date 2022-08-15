Без SMM никак: как сделать продвижение в соцсетях эффективным

В России более 129 млн интернет-пользователей, показывает статистика Kepios за январь 2022 года. Все они — потенциальные потребители вашего контента. Даже если вы сможете наладить контакт хотя бы с 1% из них, узнаваемость вашего бренда и уровень продаж будут впечатляющими.

Но как этого достичь? Как выстроить правильную стратегию продвижения? Об этом рассказала SMM-менеджер Digital-агентства Zavod Ольга Степанова.

— Ольга, как вы думаете, почему некоторые компании до сих пор пренебрегают социальными сетями?

— Вроде бы все знают, что без социальных сетей сейчас никуда. Но всё равно многие по тем или иным причинам не развивают это направление. Кому-то жалко денег, кому-то — человеческих ресурсов, кому-то просто не до этого.

К сожалению, у многих до сих пор не сформирована полная картина по точкам соприкосновения с аудиторией. Это же и все официальные аккаунты, и «отзовики», и баннеры, и таргет, и прочее. Отмечу сразу, что сайт и соцсети — это не взаимозаменяемые инструменты. Они решают разные задачи, дополняя друг друга. При этом небольшие бренды всё ещё могут позволить себе подобную замену, но не в общепринятую сторону. Например, функционал того же «ВКонтакте» позволяет создать онлайн-витрину магазина и собирать заказы. А значит, трат на разработку лендинга или контекстную рекламу можно избежать.

— Что нужно учитывать при разработке стратегии продвижения в социальных сетях?

— На самом деле многое. Во-первых, базовые вещи: нишу, направление и масштаб бизнеса, а также конкурентов. Всё это задаст вектор продвижения, хотя для наполнения потребуются дополнительные данные. Во-вторых, нужно учитывать вашу основную цель ведения тех или иных социальных сетей и целевые аудитории бренда. Например, ваша цель — развитие корпоративной культуры. Тогда целевые группы, на которые будет направлен контент, — реальные и потенциальные сотрудники. Если вашими целями являются продажи и повышение узнаваемости, значит, делайте посты для клиентов и партнёров. В-третьих, не забывайте о фишках компании, трендах, новинках и популярных инфоповодах. Это поможет усилить коммуникацию и привлечь внимание большего количества людей.

— Отличается ли ведение социальных сетей крупного бренда и небольшой компании?

— Конечно. У маленьких компаний, как правило, намного шире рамки дозволенного и намного сильнее связь с подписчиками. Это объясняется тем, что, уступая размерами бюджета крупным игрокам, им приходится буквально бороться за клиентов с помощью нетривиального контента. Тут и оригинальный Tone of Voice, и эксперименты с дизайном, и максимальная коммуникация с подписчиками. Большой акцент делается именно на диалог с брендом, потому что от него напрямую зависит уровень вовлечённости и доверия.

С крупными же брендами есть больше возможностей для интеграции новых технологий, VR, AR, мобильные игры, персонализированная реклама, квесты и квизы, стикерпаки... Здесь через особые механики заводится интерес. И хочешь не хочешь, а становишься активным потребителем контента. Но это, конечно же, в идеальной картине, где заказчик не боится трат.

— Какой совет можно дать компаниям, которые ещё только погружаются в SMM?

— Не бояться, а действовать. Пока вы сами не начнёте, никто не сделает это за вас. Не старайтесь повторять за другими компаниями. Вдохновляйтесь идеями, но ищите свой стиль, в котором будет комфортно и вам, и вашим клиентам. Делайте качественно, а не быстро. Вам не нагнать за месяц тех, кто шёл к успеху годами.

И помните, что SMM — это нечто большее, чем просто картиночки и тексты со смайликами. Это полноценная стратегия, где продумано буквально всё. Поэтому не стоит думать, что любой пользователь может качественно вести аккаунт бренда, даже если до этого он вёл свой блог в запрещённой сети. Специалист есть специалист. Если вы не хотите ждать результатов годами и выкидывать деньги на ветер, то будьте готовы вкладываться в работу профессионала.

Digital-агентство ZAVOD

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: 202-739

WA: +79132190381

Сайт