«Бизнес у нас очень живуч». Как работают промышленники региона в эпоху санкций?
Запреты и ограничения на импорт пока мало повлияли на предприятия региона
30 мая 2022, 21:05
Введение санкций сказалось, в том числе и на промышленных предприятиях Алтайского края.
Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков рассказал «Business FM Барнаул», как живут промышленники региона в эпоху санкций, какой импорт могут заместить и чем структура промышленности Алтайского края отличается от российской.
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