«Бизнес у нас очень живуч». Как работают промышленники региона в эпоху санкций?

Введение санкций сказалось, в том числе и на промышленных предприятиях Алтайского края.

Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков рассказал «Business FM Барнаул», как живут промышленники региона в эпоху санкций, какой импорт могут заместить и чем структура промышленности Алтайского края отличается от российской.