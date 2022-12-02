Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал об успешном ходе реализации нацпроекта «Производительность труда» на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным.

«Компании проявляют высокий интерес к нацпроекту. За счёт этого он реализуется опережающими темпами. У нас сейчас более 4 тысяч участников и 2 тысячи новых заявок. Участники нацпроекта за 2019-2021 год увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период», — отметил Максим Решетников.

В условиях сложной геополитической ситуации нацпроект помогает в наращивании выпуска продукции, импортозамещении, освоении рынков дружественных стран. Закрепляют эффект программы повышения квалификации топ-менеджмента и сотрудников рабочих специальностей.

«С учётом эффектов нацпроекта для бизнеса и экономики, считаем важным, чтобы работа в рамках нацпроекта продолжалась и за пределами 2024 года. Кроме того, предлагаем расширить охват отраслей. Открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Председатель правительства решение поддержал. Если оно будет принято, сможем в два раза увеличить число участников. И тем самым добиться большего вклада этих компаний», — предложил Максим Решетников.

А генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон рассказал Владимиру Путину о центре, реализации задач по импортозамещению и внедрению инструментов бережливого производства в различных сферах экономики России.

«За пять лет нашими основными заказчиками стали регионы. Решаем задачи импортозамещения и кратного роста объёмов производства российской продукции. Работаем с благотворительными фондами над сокращением на 40% сроков поставки несертифицированных жизненно важных лекарственных препаратов больным детям. Совместно с Министерством просвещения изменяем процессы в школах: создаём удобную навигацию, разводим потоки учащихся», — сообщил Николай Соломон.

Ранее с предложением о продлении и расширении нацпроекта министр рассказал председателю правительства. Михаил Мишустин поддержал инициативу главы Минэкономразвития, отметил её важность, как для развития отечественной промышленности, так и для повышения качества жизни граждан.

Напомним, что сейчас в национальный проект «Производительность труда» в Алтайском крае вовлечены 72 краевых предприятия, численность персонала которых составляет более 22,5 тыс. человек. Обучение прошли 1560 сотрудников компаний и представителей региональных команд.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»