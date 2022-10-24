Молочные реки, бережливые берега. Зачем алтайский «Гудвил» стал частью нацпроекта

На «Агрофирме Гудвилл» 18 октября прошло стартовое совещание по проекту «Производительность труда». Участвовали представители районной администрации, минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций, а также сами сотрудники предприятия.

Компания выбрала для оптимизации процесс производства сырого молока. На этапе подготовки работники цеха прошли обучение основам бережливого производства, производственному анализу, 5С и картированию.

«Ещё в начале нашего пути в нацпроект я сомневался в необходимости этих преобразований, но теперь я уверен, что мы сделали правильный выбор», — отметил директор предприятия Евгений Жданов.

В ближайшие три месяца сотрудникам предстоит разработка и внедрение улучшений в оптимизируемый процесс. Представители РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать рабочую группу.

Затем будет тиражирование подходов по повышению производительности в другие рабочие процессы. Кроме того, опыт «Агрофирмы Гудвилл» в дальнейшем желательно распространить и на другие хозяйства — об этом сказал глава Советского района Алексей Михалевич.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»