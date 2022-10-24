Молочные реки, бережливые берега. Зачем алтайский «Гудвил» стал частью нацпроекта
Здесь будут улучшать процесс производства сырого молока
На «Агрофирме Гудвилл» 18 октября прошло стартовое совещание по проекту «Производительность труда». Участвовали представители районной администрации, минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций, а также сами сотрудники предприятия.
Компания выбрала для оптимизации процесс производства сырого молока. На этапе подготовки работники цеха прошли обучение основам бережливого производства, производственному анализу, 5С и картированию.
«Ещё в начале нашего пути в нацпроект я сомневался в необходимости этих преобразований, но теперь я уверен, что мы сделали правильный выбор», — отметил директор предприятия Евгений Жданов.
В ближайшие три месяца сотрудникам предстоит разработка и внедрение улучшений в оптимизируемый процесс. Представители РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать рабочую группу.
Затем будет тиражирование подходов по повышению производительности в другие рабочие процессы. Кроме того, опыт «Агрофирмы Гудвилл» в дальнейшем желательно распространить и на другие хозяйства — об этом сказал глава Советского района Алексей Михалевич.
Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
КАУ «АЦКР»