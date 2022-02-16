Более 10 авторских программ: Business FM Барнаул запустил региональное вещание

В эфире новой радиостанции в Барнауле Business FM с 15 февраля началось региональное вещание. Включение будет проходить каждый час, а первую программу можно услышать в эфире уже в 07:13 утра.

Более 10 разных программ будут выходить в региональном вещании:

“Советы инвестора”. В этой рубрике эксперт рынка биржевых инвестиций Виталий Шульга расскажет о том, как ориентироваться в мире биржевых инвестиций, и поделится секретами грамотных вложений на этом рынке. “Говори и побеждай”. Телеведущая, тренер по речи, основатель собственной школы речи Евгения Даровская даст дельные советы, которые помогут разобраться, как обрести уверенность в голосе, как выступать перед аудиторией, как быть более убедительным в переговорах. “Теория хайпа, или Как проснуться знаменитыми” — авторская рубрика Ирины Прокофьевой. Главный редактор Business FM Барнаул расскажет, как вывести бренд в информационную повестку дня и не потратить деньги, о чём нужно писать и говорить, чтобы попасть в ленты новостей. “Социальная сеть с Ольгой Козодой”. Специалист по продвижению в социальных сетях, который имеет миллионные просмотры на собственном YouTube-канале, поделится “фишками” продвижения товаров и услуг в социальных сетях и расскажет, как быстро развивать аккаунты, привлекать новую аудиторию и как эксперту монетизировать свои знания. “Красота без жертв”. Автор рубрики Инна Сковородникова — врач-офтальмолог, доктор эстетической медицины, пластический хирург — расскажет о современных методах эстетической медицины, которые позволяют надолго сохранить молодость и красоту. “В здоровом теле”. Ведущий рубрики, профессиональный тренер, нутрициолог Илья Казюра расскажет, как правильно питаться, как худеть без диет и поддерживать своё тело в здоровом состоянии. “Наденьте это немедленно”. В этой рубрике гид по стилю Маруся Загорская расскажет об основных тенденциях в мире моды и стиля, поделится секретами создания привлекательного имиджа. “Гастрономический обозреватель”. В этой рубрике Егор Галкин расскажет об интересных местах города, где можно вкусно поесть, собраться на ужин с друзьями, выпить кофе или отведать блюда национальной кухни. Он совершит экскурс в рестораны, которые были популярны в СССР, девяностые и нулевые годы, и расскажет, как они выглядят сейчас. “Не делом единым” — рубрика журналиста Вячеслава Кондакова о неизвестных увлечениях известных предпринимателей. “Маркетологично”. В этой рубрике специалисты по маркетингу Татьяна Бондарева и Ирина Колясникова расскажут, что делать, чтобы маркетинг в компании стал первым помощником бизнесу. “Гид по недвижимости”. Рубрику представит эксперт рынка Дмитрий Дворядкин. “Компании и корпорации”. Программа будет рассказывать о новостях бизнеса, о том, что происходит в алтайской экономике. О своей компании могут рассказать и сами владельцы бизнеса в формате коротких интервью “Пять вопросов по делу” и развёрнутых “Бизнес-портретов”. “Осторожно, деньги!” — партнёрская рубрика, которую Business FM Барнаул выпускает совместно с Центробанком. Здесь можно узнать о существующих сегодня мошеннических схемах и как от них уберечь свои финансы.

Слушайте Business FM на волне 90,7 FM или онлайн на сайте. Следите за новостями в Instagram-аккаунте радио.