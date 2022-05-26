Царица ваз и «водочный король». 22 факта о торговле, бизнесменах и деловой жизни Алтайского края

26 мая в России отмечают день предпринимателя. В юбилейную дату дня предпринимательства ведущие «Business FM Барнаул» вспомнили некоторые известные и малоизвестные факты о торговле, бизнесменах и деловой жизни Алтайского края

Факт 1. В первой половине XIX века Алтай занимал первое место в России по производству серебра, второе — по добыче меди, третье —золота. Также регион поставлял свинец и полудрагоценные камни. Алтайский горный округ являлся вторым, после Урала, центром горнозаводского производства в стране.

Факт 2. Во второй половине XIX и начале XX века главная роль в экономике Алтая перешла сельскому хозяйству. Край стал житницей Сибири, поставляя на рынок зерно, сливочное масло, кожу, мед.

Факт 3. В конце XVIII века мастеровые на Алтае были обязаны трудиться на заводах одну неделю днем в течение 12 часов, вторую неделю — 12 часов ночью, а третья отводилась для работы «на стороне» — но только с разрешения начальства. За ежедневные 12 часов работы, например, плавильщик на заводе получал 20 копеек. Почти столько же в то время стоил пуд муки.

Факт 4. В 1736 году открылась первая на Алтае и в Сибири аптека. А 1741 году на Алтае открылось первое гражданское лечебное учреждение — Барнаульский центральный госпиталь на 60 коек. За деньги здесь могли лечиться люди всех сословий.

Факт 5. Главным алтайским предпринимателем считается Акинфий Демидов — основатель Колывано-Воскресенского и Барнаульского медеплавильных заводов. Он положил начало хозяйственному освоению Алтая в первой половине XVIII в. За 20 лет работы на Алтае Акинфий Демидов выплавил около 25 тысяч пудов меди.

Факт 6. В 40-х годах XIX века при Колыванской шлифовальной фабрике по проекту изобретателя Филиппа Стрижкова было возведено здание для производства колоссальных вещей — именно в нем создана знаменитая Царица ваз из ревневской яшмы, которая сейчас хранится в «Эрмитаже». Колыванская шлифовальная фабрика наряду с Петербургской и Екатеринбургской фабриками являлась одним из центров русского камнерезного искусства.

Факт 7. Некоронованным «водочным королем» Алтая в конце XIX века был барнаульский дворянин Константин Платонов. Он основал в 1868 году Иткульский винокуренный завод, а в 1869 году — Барнаульский водочный. На вырученные деньги предприниматель занимался хлебной торговлей, построил стекольный завод, начал производить бутылки, оконное стекло и даже хрусталь, открыл сеть питейных заведений.

Факт 8. Столетие назад многие предприниматели Алтая формировали свои капиталы в хлебной торговле. Крупчатные мельницы, которые производили муку высокого качества, были в Повалихе у купцов Федуловых, в Зудилове — у Платоновых, в Камне — у Винокуровых и купца Фалькова.

Факт 9. В начале прошлого века Алтай был основным маслодельческим районом Сибири и страны. В 1901 году здесь уже работало 264 маслозавода, а в 1912 году — 1323. Алтай вывозил около 1/3 всей молочной продукции Сибири.

Факт 10. В 1864 году инженер Пранг на левом берегу речки Пивоварки в Барнауле построил первый в России содовый завод, проработавший около полувека. Сода сбывалась по всей Сибири в количестве около 50 тонн ежедневно. В 60-70 годы XIX века на заводе действовал мыловаренный цех.

Факт 11. Братья Бородины в Бийске в 1910 году открыли первое на Алтае текстильное предприятие, закупив английские ткацкие станки. Фабрика изготавливала грубые льняные ткани, в основном для шитья мешков для мучной хлебной торговли государства. Фабрика была самым крупным предприятием обрабатывающей промышленности Алтая.

Факт 12. Василий Дмитриевич Сухов, известный барнаульский купец и меценат конца XIX века вошел в историю Алтайского края не только своей обширной благотворительной деятельностью, но и запомнился тем, что отдал свое четырехлетнее жалование, полученное на посту главы Барнаула, на строительство корпуса городской больницы.

Факт 13. Владельцы пароходов Функ и Щербаков пытались в конце 70-х годов XIX века, установить прямое пароходное сообщение с Англией через Обскую губу и Северный морской путь. Для поставки алтайской пшеницы купцы зафрахтовали четыре английских судна. К сожалению, корабли не смогли преодолеть льды Карского моря и вернулись обратно. А попытка наладить прямую торговлю с Англией принесла предпринимателям большие убытки.

Факт 14. В 1953 году Бийский витаминный завод единственный в стране начал производить облепиховое масло. Сейчас предприятие является лидером в области глубокой переработки алтайской облепихи, а высококаротиноидное облепиховое масло и лекарства на его основе уже давно стали «визитными карточками» компании даже за пределами Российской Федерации.

Факт 15. В 1932 году в Барнауле был заложен крупнейший в Западной Сибири меланжевый комбинат. Оно стало первым крупным текстильным предприятием Сибири. Во время Великой Отечественной войны Барнаульский меланжевый комбинат «одел» своей тканью 50 дивизий.

Факт 16. Одним из первых частных заводов в Алтайском горном округе стал завод гамбургского подданного и временно барнаульского купца Августа Брокмиллера. В 1861 году возле Малышевского он открыл первый в Сибири свеклосахарный завод. Сейчас Алтайский край — единственный регион от Урала до Дальнего Востока, где производят сахарную свеклу. В 2009 году был получен невероятный урожай: впервые за всю историю свеклосеяния собрали больше 270 ц/га.

Факт 17. Оригинальный продукт в 40 годах прошлого столетия решили выпускать на Барнаульском молочном заводе: из сыворотки здесь делали молочное шампанское (или иначе — молочный квас).

Факт 18. Именно в Алтайском крае изобрели и начали массово выпускать один из самых любимых сыров СССР — «Советский». В нашем регионе изготовлена самая большая в стране головка сыра. Она весит 721 килограмм и занесена в Книгу рекордов России.

Факт 19. В основу сюжета романа Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы», по слухам, легла история семьи барнаульских купцов Федуловых. Согласно семейной легенде, основатель династии, Иван Иннокентьевич Федулов, служил приказчиком у томского золотопромышленника Щёголева. После его смерти Федулов женился на вдове, которая и завещала ему свое состояние. Законные наследники суд проиграли, а Федулов в одночасье стал очень богатым человеком. В собственность бывшему приказчику перешли мельница в Повалихе, золотые прииски в томской тайге, дома, винный погреб и лавка в Барнауле общей стоимостью 175 тысяч рублей серебром.

Факт 20. Алтайские купцы внесли значительный вклад в развитие образования. Купцы Суховы, Ворсин, Морозов, Сычев, Ассанов, Платонов строили школы, гимназии, училища, закупали оборудование и даже одежду ученикам, платили стипендии и содержали беднейших учеников.

Факт 21. Группа частных предпринимателей в 1999 году приобрела для Барнаула двухэтажные автобусы, которые вызывали зависть гостей краевой столицы. Их привезли из Германии. Такие автобусы стоили дороже обычных, но были экономичнее. В них было 84 посадочных места и ходили они по маршруту № 10.

Факт 22. Сегодня в Алтайском крае работают 74,5 тысячи субъектов МСП, из них более 45 тысяч — индивидуальных предпринимателей, и свыше 29 тысяч — юридических лиц. Эти цифры достаточно стабильны уже несколько лет. Зато число самозанятых за год превысило 40 тысяч человек.