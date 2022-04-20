Давайте уже после праздников. Что делать с рекламой на майских выходных?

Перед майскими праздниками предпринимателей беспокоит вопрос: что делать с рекламой? Но однозначного ответа здесь нет: принимать решение нужно с учётом специфики вашей компании и особенностей разных рекламных каналов. В общем, давайте разбираться.

Тратить будут

В мае потенциальные клиенты становятся активнее, поскольку у них появляется больше свободного времени. Да, многие уезжают в отпуск. Но те, кто остаются дома, как правило, решают накопившиеся проблемы: например, выбирают, к какому стоматологу записаться или где купить новую стиральную машину.

Долгие выходные всегда становятся поводом для покупок. Люди обязательно потратят отложенные деньги — и не только на отдых, шашлыки и рассаду, но и на ваши услуги, если вы оставите рекламу и станете заметны.

А на что будут тратить?

Но тут стоит подумать, насколько востребованы ваши товары и услуги в период майских праздников. Например, digital-агентство Zavod рекомендует пускать даже больший бюджет на рекламу всем, кто связан со стройкой и ремонтом, клинингом и благоустройством дома и дачи, товарами для пикника и активного отдыха.

Но есть и другие, менее явные категории, которые тоже будут востребованы на длинных выходных. Например, цифровой контент — компьютерные игры, подписки на онлайн-кинотеатры.

Чтобы быть уверенным, можно проверить актуальность вашего товара в праздники на «Вордстате». Выберите нужный регион, переключите статистику на «Историю запросов», перейдите на вкладку «Неделя» и введите несколько самых популярных запросов из своей сферы. Вы увидите график их популярности. Если всё плохо — в рекламной кампании стоит поменять настройки.

И где запускать рекламу?

Телевидение — наиболее затратный рекламный канал. Тем более что в выходные ваши клиенты с большей вероятностью пойдут гулять или уедут на природу, чем будут смотреть TV.

Радиореклама тоже не бюджетный вариант, но всегда полезная. Особенно на майских праздниках. Аудитория увеличится за счёт тех, кто путешествует на автомобиле или слушает музыку на отдыхе.

С учётом того, что многие отправляются за город, также имеет смысл перенастроить таргетинг контекстной рекламы — расширить его на области. Большинство пользовательских устройств на праздниках — это мобильные девайсы, и мобильный трафик будет основным. Поэтому следует убедиться, что мобильные версии сайта и формы заказов работают идеально.

Digital-агентство ZAVOD

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон 202-739

WA +79831739948

Сайт