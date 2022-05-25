Дело знаков. Уйдет ли интеллектуальная собственность вслед за зарубежными брендами?

Экономика России учится жить в новых условиях антироссийских санкций и ухода с отечественного рынка зарубежных компаний. После того как в России утвердили перечень недружественных стран и внесли изменения в ряд федеральных правовых актов, российские предприниматели стали активно подавать заявки на регистрацию товарных знаков известных иностранных брендов, чтобы стать их правообладателями.

Но эксперты подчеркивают: говорить, что в России больше нет интеллектуальной собственности и ее защиты, категорически нельзя. Исключительные права по-прежнему действуют, а любая такая регистрация будет вводить в заблуждение потребителей и не будет соответствовать требованиям закона.

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Как рассказал «Business FM Барнаул» председатель Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Евгений Госьков, в профессиональном сообществе складывается мнение, что те законодательные акты, которые были приняты правительством в отношении параллельного импорта, требует доработки. Принятых норм, по мнению экспертов, недостаточно:

«Российские предприниматели предлагали отменить действие гражданского кодекса, отменить действие законодательства по интеллектуальной собственности на неопределенный период. На год, на несколько лет. Это привело бы к еще большим обострениям с недружественными и, в том числе с дружественными странами».

В правовых нормах о товарных знаках мало что поменялось: попытки использования известные бренды вне рамок закона могут быть наказуемы. Но определенные сомнения в словах экспертов все-таки звучат. Сейчас юристы активно следят за судебной практикой в сфере интеллектуальной собственности в отношении фактического правоприменения поправок.

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Параллельный импорт дает возможность ввозить товар в Россию третьими лицами, но закон все еще защищает бренды, и российские предприниматели не могут использовать чужую интеллектуальную собственность, как свою.