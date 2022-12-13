«Дом.ру Бизнес» запустил новую версию облачной телефонии для бизнеса

Оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» запустил новую версию облачной АТС — одну из ключевых услуг для корпоративных клиентов. В основе обновлённой телефонии — современная платформа, новое ядро и оболочка.

Производительность составляет более 200 вызовов в секунду, или 750 тысяч вызовов в час. Нагрузочные тесты показали, что телефония работает значительно быстрее предыдущей версии. Например, выгрузка статистики и загрузка страниц обновлённой платформы происходит в три раза быстрее.

ОАТС 4.0 от «Дом.ру Бизнес» реализована на базе отечественного решения. Это важно для владельцев критической инфраструктуры и других компаний, заинтересованных в стабильной работе и защищённой среде.

При этом корпоративным клиентам облачной телефонии «Дом.ру Бизнес» по-прежнему доступно мобильное приложение и такие популярные и востребованные бизнес-функции для роста продаж и сервиса, как SMS-визитки, кнопка обратного звонка с сайта.

Усовершенствованная облачная телефония позволяет настроить уведомление о номере в очереди. Сообщения о пропущенных звонках можно получать через SMS, на почту или в Telegram. Кроме того, можно выбрать, кому и с какого номера будут приходить уведомления. Также возможно выбрать сотрудников, чьи разговоры не нужно записывать, исключив их номера из функции «запись».

Дополнительным преимуществом ОАТС является высокая степень её интеграции с большим рядом CRM и с системами коллтрекинга.

«В обновлённой версии разработчики сбалансировали функционал, дизайн и навигацию. Развитие платформы облачной АТС „Дом.ру Бизнес“ — важная часть нашей стратегии. Наша миссия — помогать клиентам в развитии их бизнеса. Поэтому мы постоянно исследуем задачи и вызовы, стоящие перед нашими клиентами, и улучшаем продукты и сервисы компании, опираясь на эти исследования», — сказал директор по продуктам b2b и инновациям «Дом.ру Бизнес» Денис Татарских.

Новая версия облачной телефонии имеет значительный потенциал для дальнейшего развития. В планах «Дом.ру Бизнес» интеграция в сервис речевой аналитики, оценки качества обслуживания, создание конференц-комнат и настройки ролей. Например, кто какие записи может прослушивать, а также автообзвон из списка по ранее настроенным сценариям.

ОАТС 4.0 уже доступна для подключения в интернет-магазине «Дом.ру Бизнес» на сайте.

ЭР-Телеком Холдинг АО