Единый налоговый счет: что это и как на него перейти?

С 2023 года в России внедрят новую систему сбора налогов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — Единый налоговый счёт (ЕНС). Соответствующий законопроект уже принят Госдумой России в первом чтении.

В Алтайском крае, как и в ряде других регионов, систему ЕНС начали тестировать, рассказала «Business FM Барнаул» заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Юлия Сокол. Это значит, что алтайские бизнесмены могут перейти на Единый налоговый счёт уже сейчас.

Основное удобство нововведения в том, что заполнять множество платёжных поручений больше не придётся. В платёжке вместо нынешних 15 полей будет всего два реквизита — ИНН и сумма. Само количество сроков уплаты сократится в пять раз — с 60 сроков в год до одного платежа в месяц.

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Вся информация о начисленных и уплаченных налогах будет собираться в одном документе. Это позволит исключить наличие задолженности и переплаты по разным платежам у одного бизнесмена. Не будут начисляться пени, срок на возврат платежей сократится с двух недель до одного дня.

Доступ к ЕНС будет максимально простым — сервис предусматривает возможность подключения автоплатежа и проведения оплаты по номеру телефона. Кроме того, появится онлайн-доступ к детализации начислений и уплаты налогов. Это позволит плательщику и налоговой видеть состояние расчётов «одними глазами».

Сейчас использовать Единый налоговый счёт могут те, кто провёл сверку расчётов с инспекцией без разногласий и представил соответствующее заявление в налоговую.