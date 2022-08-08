Это база. Для чего нужен бриф, и что в нём должно быть

Документация давно стала неотъемлемой частью бизнес-процессов. Однако наряду с общепринятыми договорами и соглашениями есть документы, которыми и клиенты, и предприниматели зачастую пренебрегают — а зря. Бриф в их числе.

Без этапа брифования шансы на успех любого проекта существенно снижаются, считает менеджер digital-агентства Zavod Ирина Приходько. Разбираемся почему.

Бриф — это база

Брифование — важный процесс не только в digital-сфере, но и в любом бизнесе, где заказы прорабатывают индивидуально. Это строительство, организация мероприятий, консалтинг, продуктовый менеджмент и даже медицинские услуги — например, пластическая хирургия. Брифуют всех — и корпоративных клиентов, и физлиц. Это даёт понимание, как и на основании чего выстраивать дальнейшее взаимодействие.

«Хоть бюджеты на интернет-продвижение не всегда большие, выбрасывать деньги на ветер неприятно в любом случае. Я часто слышу от клиентов: „Мне нужны продажи“, „Мне нужен сочный сайт“, „Хочу повысить узнаваемость бренда“. А ведь это обобщённые задачи без вводных, без данных — вообще без всего. Как же тогда агентству понять, что работа движется в нужном направлении? Запомните, без брифа нет ТЗ, без ТЗ нет результата», — сказала Ирина Приходько.

Делайте хорошо, а плохо не делайте

Иногда сами компании пропускают этап брифования, сразу переходя к заполнению ТЗ. И это тоже ошибка, считает Приходько. Вначале нужно собрать как можно больше сведений о бренде, продукте, конкурентах, целевой аудитории и даже об аналитике предыдущих продвижений. Эти данные закладывают в основу технического задания. Например, зная фирменный стиль бренда, потребности и предпочтения пользователей, а также то, что используют конкуренты, можно продумать наполнение главной и внутренних страниц сайта, его функционал, пожелания по оформлению и прочее.

«Нужно понимать, что бриф и ТЗ — важные, но абсолютно разные вещи. Первый задаёт задачу и условия, с помощью которых специалисты начинают прогнозировать ход дальнейшей работы. Второй же устанавливает чёткие рамки: требования, результаты, сроки. Это скелет проекта», — пояснила менеджер агентства Zavod.

Брифование должно стать первым этапом проекта. Анкета может состоять как из 10, так и из 20-30 вопросов — всё зависит от нужных данных. Но в любом случае в документе должны быть отражены три ключевых блока: портрет целевой аудитории, вектор отстройки от конкурентов и проблематика продукта.

Целевую аудиторию нужно представить развёрнуто. Например, «Женщины», «Мужчины от 40» или «Дети, проживающие в Барнауле» — слишком общие понятия. Распишите подробнее, кто ваш клиент: сколько ему лет, какие у него интересы, проблемы, какие вопросы он чаще всего задаёт, что может побудить его к покупке. Зная это, специалист сможет легко попасть в «боли» и потребности потенциального покупателя и довести его до целевого действия.

Не менее важно знать, как отделиться от конкурентов. Ниша, объём рынка, УТП, ранее реализованные РК — всё это необходимо учитывать при планировании точек роста. Также не стоит забывать о сильных и слабых сторонах самой компании. Их нужно преподносить в правильном ключе, и следить за тем, чтобы они работали (правда, это уже чаще всего не зависит от интернет-агентства).

На основе проблематики продукта строится презентация бренда. «Что это? Для чего? Почему таким образом?» — соотнесите эти вопросы со своими товарами или услугами. Отвечайте так, чтобы принципы работы были понятны даже новичку в вашей сфере. Ведь информация должна дойти до потребителя доступно и без искажений. На этом этапе также важно рассказать, как вы уже продвигались на рынке, что прошло удачно, а что не очень. Не стесняйтесь высказывать пожелания. Ведь вы знаете свой продукт лучше других.

«Заполнение брифа занимает в среднем от 20 минут до часа. Но именно этот небольшой промежуток вашего времени способен положить начало крутым переменам», — подытожила Ирина Приходько.

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