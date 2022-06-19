«Это всё критично». В алтайских типографиях рассказали о проблемах с материалами

Сохранить российскую типографию может только переход на турецкое оборудование и материалы, утверждают алтайские печатники. Запчасти и расходные материалы на американскую, немецкую и японскую технику, на которой сегодня изготавливается почти вся алтайская полиграфия, также производят в Китае. После ухода зарубежных компаний с отечественного рынка типографии скупают с российских складов остатки профессиональной краски, бумаги, плёнки. Теперь российские предприниматели вынуждены искать новых поставщиков в странах, которые готовы вести торговые отношения с Россией.

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Исполнительный директор издательско-полиграфической компании «Алтай Медиа Групп» Галина Кафтулина рассказала «Business FM Барнаул», что стоимость красок «Ксерокс», на которых работало предприятие, увеличилась в два раза и в Россию их сейчас не завозят. Аналоги известным маркам компания ищет в Китае. По словам Галины Кафтулиной, китайские материалы устраивают клиентов по стоимости, так как они дешевле оригинальных расходников. А вот качество печати ухудшилось.

«Для нас, естественно, это всё критично. Машины будут работать хуже, фильтры будут забиваться, барабаны будут забиваться, то есть расходные материалы будут лететь. Чем мы будем заменять — нет решения, потому что аналогов по расходникам нет. Та же самая ситуация по бумаге для цифровых технологий. У нас хорошо работает машина на корейской бумаге. В данной ситуации бумага на складе заканчивается, мы живём ещё просто старыми запасами — был большой объём. Что будем делать дальше, мы не понимаем».

Галина Кафтулина отмечает, что, вероятно, в дальнейшем у типографий, работающих на цифровом оборудовании, возникнут серьёзные проблемы. На офсетных машинах печатники смогут работать и дальше, так как в России появляется производство для таких машин. Однако для потребителей и малых предприятий отечественные материалы могут стать слишком дорогими.

«У кого стоят офсетно-ролевые машины, у тех ситуация наиболее выигрышная, а у кого листовые (это пищевики) — там ситуация сложная. Сейчас Турция очень активно заходит на наш рынок. Показывает очень хорошее оборудование. Но в нашем Сибирском регионе будет сложность в том, что у нас нет таких объёмов, таких заказчиков».

Перспективу турецких производителей подтвердила и руководитель типографии «Спектр-принт» Надежда Бельгард. В компании сейчас тестирует образцы турецкой бумаги.

«У нас дефицит в этикеточной бумаге, её нет вообще. Потому что это европейская бумага. Мы нашли выход, печатаем этикетки на тонкой мелованной бумаге. Заказчика это устраивает. И не отражается нисколько ни на качестве, ни на цене. На автоматах идёт хорошо и это нас обрадовало. Самоклей ещё. С ней были проблемы. Она тоже идёт на этикетку. Сейчас мы взяли образцы, бумага пришла из Турции. Москва перешла на неё. Мы ещё не знаем её недостатки. Но поняли, что она тоньше. Во всяком случае, дешевле».

В России, как утверждают эксперты, сегодня вообще не производится бумага для этикеток. Причина чаще всего кроется не в сложных производственных процессах, а в банальной выгоде. Купить дешёвую бумажную основу в России, изготовить из неё необходимую продукцию за рубежом и продать обратно в Россию с высокой добавочной стоимостью выгоднее, чем развивать собственные конкурентоспособные производства.