Ежегодный конкурс импакт-проектов для социальных предпринимателей стартовал в России

Оператор Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» начали приём заявок на ежегодный конкурс социальных проектов. В этом году размер грантов для победителей увеличен с 1,2 до 1,5 млн рублей.

К участию в конкурсе приглашают социальных предпринимателей и некоммерческие организации, которые развивают импакт-стартапы (от англ. impact — воздействие, влияние). Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте фонда до 30 июня. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2022 года.

Лидеры проектов, вышедших в финал, смогут стать участниками инкубатора фонда «Навстречу переменам» — самой долгосрочной программы профессионального развития стартапов в России (1-3 года). Здесь они смогут получить поддержку бизнес-экспертов, менторов, сообщества импакт-предпринимателей и обрести финансовую устойчивость. По итогам работы инкубатора в 2020-2021 годах в среднем финансовый результат каждого проекта-участника увеличился в два раза; штат — в полтора раза; число детей, которым он помогает, — в два раза.

«На протяжении 10 лет мы тщательно искали, отбирали и поддерживали — финансово и нефинансово — лидеров социальных изменений, предлагающих эффективные решения проблем детей и молодёжи в нашей стране. Результаты говорят сами за себя: из всех выпускников наших программ 82% успешны и продолжают свою работу, 41% сумели масштабироваться и работают уже в нескольких регионах», — сказала Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам».

Заявки принимают в двух категориях:

«Локальный проект» — социально-предпринимательские проекты для населённых пунктов, в которых проживают до 100 000 человек, в следующих регионах России: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях; Волгоградской, Курской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Саратовской областях. Победители получат грант до 500 000 рублей. «Масштабный проект» — импакт-проекты для населённых пунктов любого региона России, в которых проживают более 100 000 жителей. Это в том числе стартапы с высоким потенциалом к масштабированию, использующие цифровые технологии и новые подходы к решению социальных проблем. Победители получат грант до 1,5 млн рублей.

«Сотрудники Tele2 делятся с подопечными фонда экспертизой в самых разных областях. И для каждого из нас важно осознавать, что наш опыт и профессиональные качества приносят пользу не только нашей компании, но и обществу. Оно становится более устойчивым благодаря развитию социального предпринимательства в сфере детства», — сказала Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2, член жюри конкурса «Навстречу импакт-стартапам».

Светлана Скворцова также добавила, что за 10 лет сотрудничества с фондом «Навстречу переменам» более 600 сотрудников компании в качестве интеллектуальных волонтёров приняли участие в отборе и реализации 330 проектов. Они улучшили качество жизни сотен тысяч российских детей и подростков. Как отмечают лидеры социальных проектов, освоение бизнес-подхода для них — пожалуй, самое сложное и полезное из того, что дают наставники. Эти знания позволяют в том числе найти стабильные источники финансирования для проектов.

Этапы конкурса:

30 июня — последний день приёма заявок.

1 июля — 15 июля — отбор заявок волонтёрами — сотрудниками партнёров фонда.

16 июля — 9 августа — оценка заявок экспертами и онлайн-интервью участников с сотрудниками фонда; в полуфинал конкурса выйдут от 30 до 40 проектов.

7 сентября — 22 ноября — преинкубационная программа для полуфиналистов; отбор 10 финалистов.

14 декабря — финал конкурса: презентация проектов детскому и экспертному жюри.