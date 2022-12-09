Хороший пример импортозамещения. Барнаульский завод АТИ открыл новый цех терморасширенного графита

На страницах истории промышленности Алтайского края 8 декабря 2022 года появилась новая запись — Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий открыл новый цех. Теперь там производят продукцию, которая больше нигде за Уралом не выпускается, да и в России её изготавливает всего пара заводов. По случаю запуска ещё одного направления в рамках программы импортозамещения на заводе побывали почётные гости. Что это за продукция такая и почему это так важно для экономики края?

Что за новый цех?

Это цех терморасширенного графита. Здесь начали производство гибкой фольги на основе ТРГ по собственной уникальной технологии. Основной материал — графит, сначала он окисляется, затем под воздействием высокой температуры расширяется, потом вальцуется и превращается в фольгу разной толщины. Неспециалисту особенности процесса понять сложно, но на самом деле технология производства от запуска до выхода готового листа занимает всего несколько минут.

Полный цикл производства фольги в ходе церемонии открытия нового цеха 8 декабря показали многочисленным гостям завода. Познакомиться с особенностями современных технологий на уникальной для Сибири линией пришли представители краевой власти, промышленники и журналисты.

В месяц в цехе планируется производить до 30 тонн продукции. Около половины изготовленной фольги будут использовать на самом предприятии, при производстве спирально-навитых прокладок. Вторую часть произведённой продукции будут реализовывать сторонним потребителям. Покупатели продукции из ТРГ — предприятия газовой, нефтяной и химической промышленности, АПК, атомной энергетики и других отраслей народного хозяйства России и стран СНГ. У предприятия уже есть договорённости о предстоящих поставках будущим потребителям, рассказал генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артём Шамков.

«Теперь завод имеет в линейке продукции почти все виды прокладочных уплотнительных материалов», — подчеркнул он.

Открытие нового цеха на Барнаульском заводе АТИ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вклад в экономику края и страны

В запуске производства заводу помогли власти региона. Барнаульский завод АТИ получил льготный кредит 57,9 млн рублей при поддержке Фонда развития Алтайского края и Сибсоцбанка по программе «Надёжный партнёр». Общая сумма инвестиций в проект по производству терморасширенного графита и изделий из него превысила 60 млн рублей.

«Полтора года назад к нам в министерство приехал Артём Шамков. Рассказал о новой технологии, обсудили финансовую модель, помогли с кредитом и вот мы на открытии цеха. Дополнительная выручка предприятия в год составит 150 млн рублей (а к концу 2024 года — 200 млн рублей — прим. ред.), краевой бюджет будет получать плюсом 36 млн рублей в год. И, конечно, это новые рабочие места. Хороший пример, как бизнесу и власти надо взаимодействовать в вопросах импортозамещения. Благодаря таким примерам развивается экономика края», — сказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Он подчеркнул, что продукция завода востребована рынком, и предприятие грамотно адаптируются под запросы промышленности. В том числе развивает новые направления деятельности, как того требует современное экологическое законодательство.

Кстати, об импортозамещении. До недавнего времени графитовую фольгу, которая используется в производстве уплотнительных материалов, предприятие закупало в Китае. Но в перспективе Барнаульский завод АТИ намерен перейти на сотрудничество с поставщиками российского месторождения минерала на Урале.

Председатель правления Алтайского завода прецизионных изделий, председатель правления Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края Виктор Герман оценивает вклад ещё масштабнее — на уровне промышленности и экономики всей страны.

«Последние 30 лет не было столько возможностей, как сейчас. Наконец, стало доходить, что другого пути для становления государства нет, это то, что надо делать всем. У нас талантливый народ, это отмечают даже представители ведущих иностранных компаний», — сказал он, имея в виду реализацию проектов по импортозамещению на предприятиях региона.

А президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков добавил, что и БзАТИ, и АЗПИ — отличные примеры того, как отечественная промышленность перестраивается под современные экономические условия.

«И работать над этим они начали не сегодня, а несколько лет назад, когда вопрос так остро ещё не стоял. И сразу это качественные продукты, произведённые по современным требованиям международного уровня», — сказал Борис Чесноков.

На открытие побывал и митрополит Барнаульский и Алтайский Владыка Сергий.

«Господь, создавший человека, дал возможность творческого развития на благо планеты. Мы видим, что в России такие люди, как вы, используют Богом данный потенциал, чтобы улучшать нашу жизнь, укреплять благополучие нашей Родины», — сказал он, благословив новый цех и всё предприятие на хорошую работу.

Открытие нового цеха на Барнаульском заводе АТИ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Не первый и не последний

Артём Шамков особенно подчеркнул, что новый высокотехнологичный цех — это продолжение мероприятий по модернизации всего завода. Запуск современной установки позволит предприятию осуществлять полный цикл производства изделий из графита — от выпуска фольги до изготовления безасбестовых уплотнений, активно приходящих на замену традиционным материалам.

Летом 2018-го здесь запустили цех по производству безасбестовых тормозных колодок и накладок дискового тормоза для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов иностранного производства, а также железнодорожного транспорта. В начале 2020 года — новый динамометрический стенд английского производства, позволяющий моделировать нагрузку на ось до 30 тонн. Это сократило время постановки на производство новых изделий. Стендов такого класса в России всего три.

А в сентябре прошлого года Барнаульский завод АТИ открыл цех промышленных уплотнений, где выпускают листовой прокладочный материал и фланцевые уплотнения. Кстати, тогда с запуском также помогли в Фонде развития Алтайского края.

«За последние пять лет в развитие предприятия вложили серьёзную сумму — уже более 600 млн рублей инвестиций. Курс на модернизацию будет продолжен. Спасибо всем за поддержку. Мы вместе пишем историю промышленности края и России», — подчеркнул Артём Шамков.

Напомним, Барнаульский завод АТИ выпускает фрикционные изделия, уплотнительные, прокладочные и термостойкие материалы для машиностроительной, автомобильной, вагоностроительной, нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, энергетической, горнодобывающей промышленности и других отраслей народного хозяйства.