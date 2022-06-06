Как с помощью электронной подписи бесплатно использовать программное обеспечение?

Полученная в налоговой электронная подпись позволяет бесплатно использовать программное обеспечение. Об этом «Business FM Барнаул» в рубрике «Финансовый навигатор» рассказала заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Юлия Сокол.

Алтайский край участвует в эксперименте ФНС России по бесплатному предоставлению программного обеспечения для работы с электронной подписью или КЭП.

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Для бесплатного использования софта необходимо получить электронную подпись именно в налоговой. Там ее выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам.

Программы работают только с сертификатами, полученными после 12 апреля 2022 года. Для работы с сертификатами, полученными раньше, нужно сделать перевыпуск. Сейчас в эксперименте принимают участие разработчики программного обеспечения «Криптопро» и «ИнфоТеКС».

Услуга по выпуску КЭП в налоговых органах бесплатна. Предварительная запись на получение не требуется. Чтобы получить подпись, нужно лично обратиться в Удостоверяющий центр ФНС России. Из документов потребуется предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН и заявление на выдачу КЭП.

Для записи квалифицированного сертификата при себе нужно иметь сертифицированный USB-носитель ключевой информации, или токен.

На территории Алтайского края Удостоверяющим центром ФНС России выдано по новым правилам уже более 12 тысяч сертификатов. В Барнауле КЭП можно получить в Межрайонной ИФНС России № 16 по адресу: пр. Социалистический, 47, операционный зал № 5.