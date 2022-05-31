Какие финансовые льготы есть для малых и средних предприятий в условиях санкций?

Начальник экономического отдела отделения Барнаул Банка России Светлана Шишкина рассказала «Business FM Барнаул» о мерах поддержки бизнеса.

Льготные кредиты

В нашей стране работает несколько антикризисных программ льготного кредитования для МСП. В том числе есть две программы Банка России. Банк России реализует их через коммерческие банки. Почти 2 млрд рублей по этим программам получили предприятия Алтайского края к середине мая.

Какие процентные ставки и в чём особенность этих льготных программ?

Максимальная ставка для малых предприятий — 15%, а для средних — 13,5%. Одна программа — инвестиционная, здесь более долгий срок кредита — до трёх лет. Ею могут воспользоваться МСП любых отраслей, а также самозанятые.

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Вторая программа — оборотная с максимальным сроком кредитования один год. Это для МСП, индивидуальных предпринимателей и самозанятых из любых отраслей. По оборотной программе суммы выдаются меньше, но эта программа короткого кредита очень важна, потому что многие поставщики отменили отсрочки платежей, бизнесу требуется дополнительный оборотный капитал. Ещё один важный момент: по этой программе можно рефинансировать кредиты, ставка которых привязана к ключевой. Ведь нагрузка по таким кредитам резко выросла.

Куда обращаться за кредитом?

За кредитом по инвестиционной программе — в банки-партнёры Корпорации МСП. Перечень таких банков есть на сайте корпорации. Это около 60 банков. По оборотной программе список банков-участников можно смотреть на сайте Банка России.