Какую форму бизнеса зарегистрировать: ИП или ООО

При планировании собственного бизнеса возникает вопрос о выборе способа его оформления. Наиболее распространенными являются общество с ограниченной ответственностью и индивидуальное предпринимательство. Различий много. Именно поэтому многие интересуются тем, что наиболее подходит. Специалисты компании «Мегаполис Групп» подскажут наиболее оптимальный вариант бизнеса.

Правовой статус

Индивидуальный предприниматель является физическим лицом. Часто оформление ИП выбирают люди, которые хотят открыть небольшой бизнес.

Общество с ограниченной ответственностью — юридическое лицо с уставным капиталом, который разделен на доли. Размер долей устанавливается уставом ООО.

Регистрация

Изначально регистрация ИП сделана достаточно простой. Грубо говоря, нужен только паспорт и заявление.

Для регистрации ООО же требуется целый пакет документов — решение, устав, заявление, гарантийное письмо и пр.

Однако сейчас существует множество организаций, которые окажут любую помощь в регистрации бизнеса, поэтому практически нет сложностей с открытием своего дела.

Налоги

Особых различий по налогообложению между ИП и ООО нет. При этому у предпринимателя есть особенность, про которую им всегда следует помнить — ИП каждый год должен платить приличную сумму страховых взносов (в 2022 году более 40 000 руб.). При этом независимо от того работал он или нет.

У ООО нет подобных обязательных платежей. Если деятельность не ведется, то достаточно сдавать нулевую отчетность.

Адрес

Адресом регистрации у ИП всегда является адрес места жительства (прописка) самого предпринимателя.

У ООО адрес регистрации может быть любым. Но в большинстве случаев используют то или иное нежилое помещение, которое будет числиться адресом ООО. При этом можно значительно сэкономить, если регистрировать компанию непосредственно на юридическом адресе — без фактической аренды помещения. Подобрать адрес для открытия своего дела можно здесь: https://юр-услуга.рф/filtr.

Распоряжение прибылью

ИП может снимать выручку в любое время и по любому поводу.

ООО не имеет такой привилегии. Фактически гендиректор или учредители могут снимать деньги с расчетных счетов компании, но это чревато множеством проблем. Например, придется доказывать обоснованность трат налоговой. Но следует помнить, что учредители ООО получают дивиденды от деятельности организации, а гендиректор зарплату.

Итак, ИП больше подходит для самостоятельного ведения бизнеса, но предпринимательство неразрывно связано с личностью конкретного предпринимателя, что не всегда бывает удобно. К тому же ИП не может расширить свой бизнес, привлекая партнеров. ООО в большей степени ориентировано на развитие. Компании могут привлекать инвестиции, приглашать новых участников передавать управление людям со стороны, если возникает такая необходимость, и многое другое.

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