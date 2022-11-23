Тренинг на сплочение. Коллектив компании «Нортек» стал участником «Фабрики процессов»

Коллектив компании «Нортек» поучаствовал в «Фабрике процессов». Работники познакомились с инструментами бережливого производства и способами их применения. Директор по производству Сергей Баркалов отметил, что посещает подобное мероприятие не впервые, но каждый раз удаётся найти что-то новое и полезное.

«В данном случае я увидел, как члены команды могут эффективно решать поставленные задачи и взаимодействовать друг с другом», — подчеркнул Баркалов.

Руководитель проекта от компании Ольга Гервальд добавила, что на «Фабрике процессов» участники развивают способность коллективно мыслить и работать в команде.

«Кто-то из нас только узнал инструменты бережливого производства, кто-то вспомнил, кто-то проанализировал с новой стороны. Но ни один участник не ушёл без знаний и инсайтов. Обязательно в ближайшее время будем внедрять эти инструменты, работы уже начались. Думаю, что теперь и на производстве наша команда будет состоять не просто из коллег, а единомышленников», — добавила Гервальд.

Напомним, «Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Проведение «Фабрик процессов» планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»