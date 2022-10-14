Компания «Сибирь-Полиметаллы» построила тротуар в селе Карамышево

Акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы» завершило работы по благоустройству пешеходных дорожек и уличных проездов в селе Карамышево Змеиногорского района. Здесь проложили более километра асфальтового покрытия, установили бордюрный камень, отремонтировали дорожное полотно уличных проездов общей площадью 300 квадратных метров.

По словам генерального директора АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадима Рязанцева, компания благоустроила тротуары по просьбе жителей села, депутатов и представителей администрации сельсовета.

«Благоустройство территорий присутствия компании мы проводим ежегодно. Делая вклад в инфраструктуру населённых пунктов, мы создаём комфортные условия для проживания их жителей, в числе которых и наши сотрудники. В основе всех ценностей нашей компании лежит забота о людях, поэтому особое внимание в „Сибирь-Полиметаллы“ уделяется социальному направлению нашей работы», — подчеркнул Вадим Рязанцев.

По словам главы Карамышевского сельсовета Владимира Девятилова, старый тротуар, размещённый параллельно проезжей части, давно пришёл в негодность.

«Местные жители, чтобы добраться до Дома культуры, спортивной площадки, детского сада, магазина или школы, были вынуждены идти по проезжей части. Дорога — это объект повышенной опасности. Передвижение по ней представляло угрозу для жизни и здоровья людей. Теперь, благодаря АО „Сибирь-Полиметаллы“, на улицах Советская, Кирова и Школьная обеспечена безопасность пешеходов, созданы комфортные условия для их передвижения», — отметил глава Карамышевского сельсовета Владимир Девятилов.

Фото: АО «Сибирь-Полиметаллы»