Компания «Юто-АгроРус» представила тракторы китайского производителя YTO на «Дне сибирского поля»

Многие западные заводы приостановили отгрузку своих агромашин в Россию, что вызвало резкий дефицит сельскохозяйственной техники. Но аграрии не останутся безоружными — качественные тракторы под разные задачи предлагает компания ООО «Юто-АгроРус», официальный дистрибьютер китайского производителя YTO Group Corporation. Чтобы поближе познакомить аграриев с техникой YTO, «Юто-АгроРус» представил её на «Дне сибирского поля — 2022», который традиционно прошёл в Алтайском крае.

«Мы уже три года являемся официальным дистрибьютером компании YTO на территории Уральского и Сибирского федеральных округов. В этом году на „Дне сибирского поля“ мы выставляли тракторы YTO X904, YTO X1304 и YTO X2204. Трактор YTO X904 также был предоставлен для демопоказа — он был выставлен на поле, и его могли протестировать в рабочей обстановке все желающие», — рассказал директор «Юто-АгроРус» Алексей Латушкин.

Техника «Юто-АгроРус» на «Дне поля» / Фото предоставлено компанией «Юто-АгроРус»

В наличии у «Юто-АгроРус» есть модели от 70 до 250 л.с. — тракторы, успешно работающие как в небольших фермерских хозяйствах, так и в крупных агрохолдингах. На сибирских агропредприятиях работают все модели линейки YTO, но в числе самых популярных — колёсные тракторы YTO X1304, YTO X904 и YTO-X2204.

YTO X904 оснащён 4-цилиндровым атмосферным дизельным двигателем объёмом 5,6 л., мощностью 90 л.с. Эта агромашина аналогична известному МТЗ-82. У трактора YTO X1304 — 6-цилиндровый турбированный дизельный двигатель объёмом 6,5 л., мощность — 130 л.с. По своим функциональным характеристикам он схож с МТЗ-1221. Это агрегаты средней мощности, которые сельхозтоваропроизводители используют и в растениеводстве, и животноводстве.

Самый мощный трактор линейки YTO-X2204: у него под капотом 220 л.с. Оснащён 6-цилиндровым дизельным двигателем. Это аналог трактора МТЗ-2022.

Трактор YTO-X1304 / Фото предоставлено компанией «Юто-АгроРус»

«Стоит отметить не только надёжность агромашин YTO, но и комфорт и удобство для механизатора. Там установлен кондиционер, климат-контроль, а также предпусковой подогреватель для работы в зимнее время. Трактор прост в эксплуатации, при этом комфортен и доступен по цене», — отметил Латушкин.

Завод YTO GC ставит обязательным условием для своих дилеров наличие запасных частей и профессионального сервиса. «Юто-АгроРус» в полной мере отвечает этим требованиям. Аграрии могут не бояться остаться в горячий сезон полевых работ один на один со своими проблемами: «Юто-АгроРус» сформировала на своих складах большой запас деталей и узлов для ремонта и обслуживания техники YTO и подготовила команду специалистов сервисной службы.

Трактор YTO-X2204 / Фото предоставлено компанией «Юто-АгроРус»

«Для владельцев тракторов YTO всегда доступен качественный сервис. Политика компании в том, что механизатор только эксплуатирует тракторы, а обслуживание и ремонт делаем мы — дистрибьюторы. И мы всегда на связи — выезжаем на место по первому звонку», — добавил директор «Юто-АгроРус».

Экспозицию компании на «Дне сибирского поля» посетили дилеры со всей России: из Тюмени, Челябинска, Курска, Омска, Красноярска и других городов. Большой интерес к продукции YTO проявили и алтайские аграрии.

«Мы на рынке не первый год, и сельчане смотрят, как наша техника работает в соседних хозяйствах, слышат отзывы от таких же работяг, механизаторов. Так они проникаются доверием к компании и приходят к нам: хотят узнать больше о компании и о технике», — объяснил Алексей Латушкин.

Кормораздатчик-смеситель КС-1300 Master Mixer / Фото предоставлено компанией «Юто-АгроРус»

Особый интерес — к новинке в ассортименте «Юто-АгроРус»: кормораздатчику-смесителю КС-1300 Master Mixer. Агрегат разработан специально для сельскохозяйственных предприятий с большим поголовьем. При достаточно объёмном бункере и вертикальном расположении двух шнеков конструкторам удалось сохранить оптимальные (для старых типовых ферм) габаритные размеры, что позволяет использовать раздатчик без дополнительных затрат на реконструкцию фермы.

ООО «Юто-АгроРус», представитель YTO в Алтайском крае

Адрес: г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 2Б/1, оф. 1

Тел.: +7 923 642 49 69, (3852) 72-03-03

E-mail: ytotractor@yandex.ru

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