«Кто-то решил в уши надуть народу». Алтайские аграрии опровергли информацию о снижении производства говядины

Алтайские аграрии опровергли «Business FM Барнаул» информацию об отказе фермеров сдавать скот на убой из-за низких закупочных цен.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей говядины и мясопереработчиков сообщил, что для стабилизации цен на говядину в Россию разрешили ввезти 200 тысяч тонн замороженного мяса по нулевой пошлине вместо обычных 15%. Издание отмечает, что импортная говядина сейчас дешевле российской как минимум на 25%. Из-за этого мясопереработчики снизили закупочную цену на российское мясо, якобы это может повлечь за собой снижение производства говядины в стране.

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Общество Дефицита нет, но цены растут. Что происходит на мясном рынке Алтая после запрета на подворный убой скота

Исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований Алтайского края Александр Вайс уверен, что на сегодняшний день такой проблемы нет. По его словам, забой скота — процесс сезонный, и летом, как правило, не производится.

«Какой хозяин забивал бы скот, когда он как раз на „зелёнку“ вышел? Кормов достаточно, и он набирает вес. Обычно это происходит осенью, когда заканчивается весенняя пастьба, летняя кормёжка. Если зимой недостаток кормов, условия содержания, — это дорогое удовольствие. А тут „зелёнка“ появилась, выгнали на пастбище, затраты минимальные, привесы максимальные: так будет происходить до сентября включительно, а после уже пойдёт процесс забоя. Это кто-то решил „в уши надуть народу“», — рассказал Александр Вайс.

Директор сельхозпредприятия «Колос» Сергей Бенслер также назвал проблему преувеличенной, но вместе с тем обратил внимание на сложности в отрасли:

«Я думаю, это кто-то взвинчивает ситуацию, всё нормально происходит. Цены падают и поднимаются. Действительно, рентабельность в мясном скотоводстве упала к нулю и даже в минус иной раз, поэтому желание у многих пропало заниматься скотоводством, но не более того. Сегодня небольшой такой кризис в этом деле, недопонимание, особенно у мелкого и среднего бизнеса. Нужны просто меры, которые способствуют производству».

Заместитель директора по закупу крупного рогатого скота фирменной сети «Вкусная жизнь» Татьяна Колонтаева рассказала, что компания не работает с импортным мясом, а резких изменений в закупе у местных поставщиков на сегодняшний день не наблюдается.

Собеседники сошлись во мнении, что преждевременно говорить о кризисе в отрасли и массовом отказе от выращивания крупного рогатого скота в будущем из-за введения нулевых пошлин.