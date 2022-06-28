«Кто-то решил в уши надуть народу». Алтайские аграрии опровергли информацию о снижении производства говядины

Ранее СМИ сообщали, что российским фермерам невыгодно выращивать КРС из-за импорта дешёвого замороженного мяса

29 июня 2022, 06:24

Алтайские аграрии опровергли «Business FM Барнаул» информацию об отказе фермеров сдавать скот на убой из-за низких закупочных цен.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей говядины и мясопереработчиков сообщил, что для стабилизации цен на говядину в Россию разрешили ввезти 200 тысяч тонн замороженного мяса по нулевой пошлине вместо обычных 15%. Издание отмечает, что импортная говядина сейчас дешевле российской как минимум на 25%. Из-за этого мясопереработчики снизили закупочную цену на российское мясо, якобы это может повлечь за собой снижение производства говядины в стране.

Дефицита нет, но цены растут. Что происходит на мясном рынке Алтая после запрета на подворный убой скота

Дефицита нет, но цены растут. Что происходит на мясном рынке Алтая после запрета на подворный убой скота

Исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований Алтайского края Александр Вайс уверен, что на сегодняшний день такой проблемы нет. По его словам, забой скота — процесс сезонный, и летом, как правило, не производится.

«Какой хозяин забивал бы скот, когда он как раз на „зелёнку“ вышел? Кормов достаточно, и он набирает вес. Обычно это происходит осенью, когда заканчивается весенняя пастьба, летняя кормёжка. Если зимой недостаток кормов, условия содержания, — это дорогое удовольствие. А тут „зелёнка“ появилась, выгнали на пастбище, затраты минимальные, привесы максимальные: так будет происходить до сентября включительно, а после уже пойдёт процесс забоя. Это кто-то решил „в уши надуть народу“», — рассказал Александр Вайс.

Директор сельхозпредприятия «Колос» Сергей Бенслер также назвал проблему преувеличенной, но вместе с тем обратил внимание на сложности в отрасли:

«Я думаю, это кто-то взвинчивает ситуацию, всё нормально происходит. Цены падают и поднимаются. Действительно, рентабельность в мясном скотоводстве упала к нулю и даже в минус иной раз, поэтому желание у многих пропало заниматься скотоводством, но не более того. Сегодня небольшой такой кризис в этом деле, недопонимание, особенно у мелкого и среднего бизнеса. Нужны просто меры, которые способствуют производству».

Заместитель директора по закупу крупного рогатого скота фирменной сети «Вкусная жизнь» Татьяна Колонтаева рассказала, что компания не работает с импортным мясом, а резких изменений в закупе у местных поставщиков на сегодняшний день не наблюдается.

Собеседники сошлись во мнении, что преждевременно говорить о кризисе в отрасли и массовом отказе от выращивания крупного рогатого скота в будущем из-за введения нулевых пошлин.

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