Культурный CODE. В Барнауле откроют творческое пространство для выставок, лекций и мастер-классов

В знаменитом доме купца Аверина на Гоголя, 76, откроют новое культурное пространство ART HOUSE CODE. Здесь будут организовывать выставки, лекции, перформансы и мастер-классы. Создатели надеются, что CODE станет местом притяжения для любителей современного искусства и просто творческих и прогрессивных жителей Барнаула.

«Наше пространство не ограничивается только художественным направлением. CODE — это место для нетворкинга предпринимателей, для корпоративных мероприятий и презентаций, для закрытых показов и дегустаций», — рассказала вдохновитель и создатель культурного пространства Анастасия Дорош.

Анастасия также рассказала, что много времени было уделено интерьеру пространства. Для неё было важно, чтобы каждая деталь в помещении помогала отразить атмосферу и философию CODE.

«Первым к стенам нашего пространства прикоснулась кисть знаменитого барнаульского художника Николы Питерского. Он вдохнул в белые стены жизнь. Вложил частичку себя и своего творчества», — отметила Анастасия Дорош.

При этом она добавила, что это лишь малая часть того, что увидят гости. Пространство будет меняться, подстраиваться под экспозиции, трансформироваться под мероприятия.

Познакомиться с CODE и увидеть первую выставку можно уже 21 мая, в традиционную «Музейную ночь». Арт-пространство будет работать с 19:00 до 02:00. В программе мастер-классы по флористике и аквагриму, живая музыка и диджей-сеты, а также качественный кофе и закуски. Посетители также смогут стать частью перформанса.

ART HOUSE CODE

Адрес: Гоголя, 76. Первый этаж;

Почта: codearthouse@gmail.com

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