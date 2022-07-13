На Барнаульском заводе мехпрессов увеличат выпуск кузнечной продукции

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» запустила в работу новый штамповочный молот. Это шестой по счету молот в местном кузнечном цехе, по своим характеристикам — самый мощный и продуктивный. Что позволит расширить ассортимент кузнечной продукции и увеличить объем ее выпуска.

«Номенклатура изделий, изготавливаемых на молоте, широка. Это продукция для железнодорожной, угольной, горной, машиностроительной промышленности. Заказы на поковки уже поступили. Один из первых заказов — крышка крепительная, она используется при производстве железнодорожных вагонов», — рассказал руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов.

Общая масса молота и шабота (основания молота) — 140 тонн, высота — более пяти метров. Установить такой мощный молот в цех — нестандартная задача. Проект по его возведению воплощали в жизнь в течение двух лет, на его реализацию потратили около 20 млн рублей собственных средств.

Штамповочный молот в кузнечном цехе / Фото: Барнаульский завод мехпрессов

Конструкторы завода разработали специальный виброизолированный фундамент. Его глубина составила восемь метров. Шабот весом 85 тонн опускали при помощи подъемного крана, лебедки и домкратов. Подшаботные прокладки изготовили из лиственницы — специалисты завода выбрали эту породу древесины за ее особую прочность. В июне, завершая работы, установили штамподержатель и механизм управления молотом (педаль и рычаги).

Молот паровоздушный, то есть приводится в действие сжатым воздухом. Он предназначен для горячей штамповки поковок весом от 10 до 60 килограммов. Работая на молоте, можно наносить по заготовке разные по силе и скорости удары частотой до 65 ударов в минуту.

Сергей Ферапонтов / Фото: Барнаульский завод мехпрессов

«Сегодня перед промышленностью края остро стоит задача импортозамещения и роста производства. Запуск молота позволит расширить промышленную кооперацию как внутри региона, так и по всей России. В числе наших заказчиков — угледобывающие предприятия Кемеровской области, для них мы изготавливаем запчасти к горнопроходческим комбайнам — скребки, скобы, соединители и другое. Раньше они закупали эти запчасти за границей, а теперь заказывают у нас», — добавил руководитель Барнаульского завода мехпрессов.

Сергей Ферапонтов также выразил благодарность сотрудникам, благодаря слаженной работе которых удалось запустить мощный механизм. На этом коллектив не собирается останавливаться: впереди у них — запуск линии катафореза и покраски на производстве колесных дисков.

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.

Сергей Ферапонтов — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами Госдумы РФ, правительства Алтайского края, администрации Барнаула, администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.