Легкий старт онлайн-продаж: рассказываем о современной альтернативе интернет-магазинам и приложениям

Конкуренция в сфере электронной коммерции растёт, и чтобы продавать больше, просто сайта уже недостаточно. Большинство активных покупателей в интернете — это молодые люди, которые не выпускают из рук гаджеты и много времени проводят в социальных сетях. Поэтому чтобы захватить часть этой аудитории, нужно «поселиться» в телефоне клиента.

Стандартным решением в этом случае часто становится мобильное приложение. Но стоимость его разработки может доходить до миллионов рублей. Да и клиенты уже «пресытились» скачиваниями всевозможных приложений и не очень охотно устанавливают очередную иконку на свой экран.

При этом в России набирает силу тренд на чат-боты в мессенджерах. Для клиента это удобно тем, что не нужно скачивать никаких дополнительных приложений и занимать память. Но для полноценной замены сайту, чат-бота, конечно, недостаточно. Для эффективной работы в онлайн-формате необходимы площадка для присутствия в интернете, канал коммуникаций, платформа для ведения клиентской базы и анализа продаж и различные маркетинговые программы — бонусы, акции, рассылки.

К счастью, предпринимателям не нужно внедрять все эти инструменты по отдельности, ведь можно воспользоваться сервисом Digarson. Это уникальная система-конструктор, которая объединяет в себе интернет-магазин в соцсетях, чат-бот, CRM и целый арсенал бесплатных маркетинговых инструментов.

С помощью сервиса клиент может быстро и просто сделать заказ на доставку или самовывоз товара через чат-бот в Telegram или саму систему Digarson. Кроме того, здесь уже подключены такие эффективные инструменты, как программа лояльности, кешбэк, рассылка, приветственный бонус, реферальная программа, опрос.

Digarson даёт возможность запустить свой онлайн-магазин всего за одну-две недели. Это особенно актуально сейчас, когда заблокированы популярные социальные сети, и предприниматели потеряли точку контакта с клиентом. При этом подключение сервиса в десятки раз дешевле разработки сайта с интернет-магазином или приложения.

С Digarson у малого бизнеса появилась реальная возможность вывести своё дело в онлайн и упростить покупки для клиентов. Подключить его можно в барнаульском digital-агентстве Zavod. Команда агентства работает с сервисом уже более двух лет и уже реализовала несколько проектов для ресторана «Своя компания», сети блинных «Сковородовна», сети «Малавит» и компаний «Дед Алтай» и «Заморозка22».

Digital-агентство ZAVOD

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