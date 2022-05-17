Лидер у руля. Как алтайский промышленник развивает барнаульский завод мехпрессов

Важнейшая роль в деятельности любого предприятия принадлежит руководителю. От его грамотных действий и взвешенных решений напрямую зависит успех организации. Возможность оценить высокий уровень компетентности руководителя даёт ежегодный краевой конкурс «Директор года. Алтайский край».

В этом году награду «Директор года. Алтайский край» и золотой знак «Лидер Экономики. Алтайский край» получил руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов — за высокие результаты деятельности в 2021 году.

На протяжении всей истории конкурса неизменным остаётся главный критерий оценки успешной деятельности руководителя — рост экономических и социальных показателей предприятия в сравнении с минувшим годом. Например, у барнаульского завода мехпрессов в 2021 году отметили:

Рост объёма производства до одного миллиарда рублей: это 102% к уровню 2020 года. В 2021 году организовано 34 новых рабочих места, это связано как с увеличением объёма производства, так и с продолжающейся диверсификацией деятельности предприятия при поддержке Фонда развития Алтайского края. Средняя заработная плата в 2021 году увеличилась на 104% по сравнению с 2020 годом. Также на предприятии продолжила действовать программа по обучению молодых рабочих без отрыва от производства.

Грамотное управление — успех предприятия

В период экономических потрясений под руководством Сергея Ферапонтова завод мехпрессов сохранил свою производственную базу, открыл новые рынки сбыта, расширил продуктовую линейку, диверсифицировал производство.

Церемония награждения «Директор года — 2021. Алтайский край». Химочка В.С., министр промышленности и энергетики Алтайского края, Ферапонтов С.Г., руководитель группы промышленных предприятий Барнаульский Завод Мехпрессов, Мещеряков В.А., исполнительный директор Союза Промышленников Алтайского края

Благодаря Сергею Геральдовичу сегодня завод мехпрессов — это целая группа промышленных предприятий, выпускающая легендарные прессы и замещающая выпуск продукции 17 предприятий отрасли станкостроения страны, которые работали на территории бывшего СССР и по различным причинам прекратили свою деятельность.

В самом начале своего управленческого пути Сергей Ферапонтов помог выжить заводу, организовав разработку и запуск в серийное производство современных прессов серии «КИ», которые стали востребованными в стране и за рубежом. Была сохранена вся материальная база предприятия. И сейчас каждый сотрудник уверен в надёжности предприятия, на котором он работает.

Сергей Ферапонтов также много внимания уделяет развитию социальной программы. За последние годы он реконструировал все бытовые помещения предприятия, запустил несколько столовых, здравпункт, строится загородная база отдыха. Рабочим оказывается социальная поддержка. Каждый сотрудник при возникновении трудной жизненной ситуации может обратиться к руководству, и его просьба обязательно будет услышана.

Добавим, что в 2021 году Сергей Ферапонтов удостоился звания «Директор года» в седьмой раз.

Церемония награждения «Директор года — 2021. Алтайский край». Обладатели почётных знаков «Лидер экономики. Алтайский край»

Напомним, краевой ежегодный конкурс «Директор года. Алтайский край» учреждён в 2003 году. Конкурс проходит при поддержке правительства Алтайского края. Учредители конкурса: Союз промышленников Алтайского края, Союз агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский банковский союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. Организатор конкурса — агентство «Беловолов Консалтинг».

Для директоров и руководителей краевых предприятий получение звания «Директор года. Алтайский край» — это открытое признание заслуг и достижений перед лицом общественности, партнёров и потребителей.

За 19 лет проведения конкурса звание «Директор года. Алтайский край» присвоено 255 директорам. Многие из них превосходят свои результаты и становятся победителями конкурса многократно. Этим руководителям вручается особая награда — почётный знак «Лидер экономики Алтайского края», которая имеет три категории значимости: серебряный знак — вручают за три победы в конкурсе, золотой — за семь побед, бриллиантовый — за 10 побед.