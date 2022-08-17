Маск в шутку заявил о покупке «Манчестер Юнайтед»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своём Twitter-аккаунте заявил, что покупает «Манчестер Юнайтед».

«Чтобы было ясно, я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии. Кроме того, я покупаю „Манчестер Юнайтед“, не благодарите», — написал он.

Позднее бизнесмен признался, что не собирается покупать никаких спортивных команд, а его объявление было лишь «гуляющей по соцсети старой шуткой».

В апреле стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов, однако в мае сделка приостановилась, а уже в июле предприниматель отказался от покупки. Компания, в свою очередь, подала на бизнесмена в суд.