Медиагруппа FM-Продакшн отметит День радио проектом «Бизнес у микрофона»

Ежегодно День радио отмечается 7 мая. Это число вошло в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприёмника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата — праздник работников всех отраслей связи. Радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь.

Сегодня Медиагруппа FM-Продакшн поздравляет всех причастных к радиовещанию и, конечно, слушателей радио!

Современный информационный бум — результат труда многих поколений учёных, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. Потому День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует о важнейших событиях, происходящих в стране и мире, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души.

«Так как 7 мая выходной, мы перенесли празднование Дня радио в эфире на 11 мая. Поэтому приглашаем всех радиослушателей 11 мая присоединиться к прослушиванию наших эфиров. К нам в студии придут наши партнёры, представители местного бизнеса. Они будут у микрофонов вместе с профессиональными ведущими делиться со слушателями отличным настроением!» — рассказала pr-менеджер Медиагруппы FM-Продакшн Шмакова Дарья.

Расписание эфиров с гостями:

Радио Шансон Барнаул 101.9 FM «Только для Вас». С 19:00 до 20:00 у микрофона ведущая Анастасия Макота и Дарья Абразумова («Гуляй, Вася»)

DFM Барнаул 102.4 FM Party Time. С 15:00 до 16:00 у микрофона ведущий Макс Конаков и Никита Шишлаков («Веломир»).

DFM Барнаул 102.4 FM Party Time. С 20:00 до 21:00 у микрофона ведущий Макс Конаков и Владимир Маврин (ТС «Подкова»).

Ретро FM Барнаул 104.4 FM «Феличита». С 18:00 до 19:00 у микрофона Стас Киселёв и Виктор Гудяк («Хеликс»).

НАШЕ Радио Барнаул 106.4 FM «Щас спою». С 15:00 до 16:00 у микрофона Александра Рязанова и Александр Гостев (автоцентр «Первый номер»).

Lоve Radio Барнаул 91.5 FM Big Love Message. С 16:00 до 17:00 у микрофона Дарья Некрасова и Анастасия Чакичева (руководитель отдела маркетинга «Гриль №1»).