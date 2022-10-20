Мобилизованные предприниматели могут получить отсрочку по кредитам

Владельцы ООО получат отсрочку от кредитных обязательств. Такую возможность им даст принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон о кредитных каникулах. Под его действие попадают мобилизованные бизнесмены, которые являются единственными учредителями и руководителями обществ, которые входят в реестр МСП. При этом сведения об учредителе и руководителе ООО в ЕГРЮЛ не должны меняться после 21 сентября 2022 года

Каникулы можно получить по любым кредитам и займам, которые были оформлены ООО до мобилизации учредителя. Обратиться о предоставлении льготного периода может как сам учредитель, так и его представитель по доверенности до конца 2023 года.

Кроме того, в дополнение к государственным мерам, ВТБ предлагает собственные инструменты поддержки для ИП, самозанятых, владельцев и совладельцев бизнеса, которые призваны на военную службу в связи с частичной мобилизацией. Клиенты могут претендовать на отсрочку до шести месяцев по кредитам (включая основной долг и процентные платежи) и возможность дополнительного продления сроков кредитования.

«Поддержка клиентов в нынешних условиях — наша приоритетная задача. Мы понимаем, насколько важно для мобилизованных предпринимателей продолжение работы их компаний, поэтому готовы оказать им все необходимое содействие. Мы работаем в рамках собственных мер поддержки уже несколько недель, рассматривая каждое обращение индивидуально. По всем вопросам наши клиенты и их представители могут получить исчерпывающую информацию как в контакт-центре, так и офисах банка», − сказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

Банк также предоставляет возможность «заморозки» начисления комиссий за обслуживание счета клиента. Деньги на счетах в период временной приостановки бизнес-деятельности можно будет перевести на накопительный счет для дополнительной капитализации средств.