Мой первый маркетплейс: как начать успешно продавать товары на Ozon и Wildberries

Чтобы продавать в интернете, не обязательно создавать онлайн-магазин. Можно работать через маркетплейсы — их популярность даёт возможность не только успешно стартовать, но и многократно повысить ваш оборот. Так, только на Wildberries покупательская аудитория в 2021 году достигла 113 млн пользователей. Все эти люди — ваши потенциальные покупатели.

Но в работе с маркетплейсами есть свои особенности — просто привезти товар и ждать прибыли не получится. Сначала нужно изучить тонкости в условиях договора, разобраться в нескольких видах комиссий, подтвердить право на продажу конкретной продукции и учесть другие возможные нюансы. А научиться этому можно в digital-агентстве Zavod.

Практический курс по работе с маркетплейсами от Zavod охватывает все основные аспекты работы с Ozon и Wildberries и позволяет быстро начать зарабатывать. Вы не только поймёте принципы работы этих площадок, но и научитесь заполнять карточки товаров и создадите свой первый каталог уже во время обучения.

Курс будет полезен:

— предпринимателям: научитесь размещать свои товары на маркетплейсах без посредников, без переплаты и долгого поиска специалистов;

— маркетологам: начнёте разбираться в особенностях популярных маркетплейсов для продвижения товаров;

— начинающим менеджерам: сможете освоить новую и перспективную профессию, устроиться в компанию по найму или работать на фрилансе.

Программа практического курса

Что собой представляет маркетплейс и для чего он нужен. Wildberries

Процесс регистрации на WB. Создание карточек товара. Контент.

Схемы работы на WB. Настраиваем склады. Добавление товарных остатков.

Упаковка товара. Отгрузка товара в зависимости от схемы работы на WB.

Аналитика и маркетинг на WB. Способы продвижения и поднятия карточек в топ. Ozon

Регистрация на OZON. Схемы работы и их особенности. Добавление товаров.

Упаковка товара. Отгрузка товара в зависимости от схемы работы на OZON.

Как работать с заказами и с заявками на скидку от клиентов.

Сроки отработки заказов. Рейтинг продавца.

Выгрузка товаров из 1С на OZON (при необходимости). Автоматическое обновление цен и остатков.

Маркетинг и продвижение. Участи в акциях. Как работать с поддержкой Wildberries и Ozon. Как получать ответы на вопросы. Чаты продавцов и представителей маркетплейсов.

Практический курс можно пройти индивидуально, с погружением в специфику вашего бизнеса, или в мини-группе — это дешевле. В среднем обучение занимает около месяца. Но в агентстве предусмотрен и сокращённый экспресс-курс — там вы за один день получите отличную теоретическую базу. А для тех, кому не нужно обучение, но хочется разобраться в конкретных вопросах по маркетплейсам, специалисты Zavod проводят индивидуальные консультации.

Чтобы узнать подробнее об обучении, звоните по телефону +7 (3852) 202-739 или заполняйте форму на сайте агентства, и с вами свяжутся.

Digital-агентство ZAVOD

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