Безопасно, бережливо. Как на Алтае улучшают производство молока

На ООО «Бурановское» подвели итоги трёх месяцев оптимизации пилотного потока в рамках национального проекта. На совещании презентовали промежуточные результаты и поставили цели на следующий трёхмесячный цикл внедрения улучшений.

В начале проекта при анализе пилотного потока «Оптимизация потока производства сырого молока» рабочая группа выявила 52 проблемы. На эталонном участке доильного зала сотрудники создали удобное и безопасное рабочее место по системе 5С, разработали стандарты операционных процедур, внедрили в работу производственный анализ и инфоцентр базы. Кроме того, утвердили план мероприятий по достижению целевого состояния и начали его реализацию.

Директор предприятия Сергей Бродников поблагодарил сотрудников за работу и наградил их дипломами и ценными подарками.

Далее команда будет работать над достижением целевых показателей проекта, разрабатывать карты КПЭ, проводить соревнования по системе 5С и внедрять систему подачи предложений. А также составлять план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия.

Также на предприятии завершают подготовку трёх инструкторов по инструментам бережливого производства по программе Федерального центра компетенций. Ими уже запланировано первое обучение для сотрудников других подразделений, где будут тиражировать опыт, полученный во время работы с экспертами РЦК.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»