На алтайском предприятии «Сибирь-Техника» стартовал федеральный проект «Адресная поддержка»

На ООО «Сибирь-Техника» прошло стартовое совещание по реализации федерального проекта «Адресная поддержка» (в рамках нацпроекта «Производительность труда»). В мероприятии участвовали эксперты Регионального центра компетенций.

Предприятие завершило «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и стажировку на модельном предприятии ООО «АЗПИ». В качестве пилотного потока выбрали процесс сборки гусеничной машины ТЛП-4м.

Эксперты РЦК представили региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», обозначили порядок и особенности внедрения инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативность производства в целом. Участникам презентовали результаты реализации нацпроекта на других предприятиях Алтайского края, а также рассказали о коммуникациях в коллективе, управлении изменениями и развитии персонала.

Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Александр Косарев отметил, что проект важен для экономики края и страны в целом. Спикер также рассказал об инициативах по расширению списка отраслей, из которых набирают участников национального проекта.

«Производство четырех машин в месяц — это лишь точка безубыточности для предприятия, которая не дает возможности развиваться ни в одном из направлений, включая увеличение заработных плат сотрудникам. Для повышения доходов необходимо повышать производительность труда, сокращать затраты и увеличивать количество производимой техники до восьми штук в месяц. Я жду от каждого сотрудника включенности в проектную деятельность, и сам буду участвовать во всех мероприятиях», — подчеркнул директор Алексей Богородицкий.

Руководитель программы на предприятии Александр Андреев отметил, что любые изменения — это выход из зоны комфорта, и призвал участников совещания стараться максимально быстро принимать предлагаемые изменения.

Напомним, предприятие «Сибирь-Техника» реализует спецтехнику на гусеничном и колесном ходу — лесозаготовительную и для нужд нефтегазовой отрасли. Помимо продаж, компания выпускает тракторы лесопожарного ТЛП-4М и машины многофункциональной ТЛП-4М-032.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.