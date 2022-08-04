На бийском «Сибприбормаше» подвели первые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

На бийском производственном объединении «Сибприбормаш» прошёл день информирования по итогам трёх месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда». На мероприятии выступил руководитель проектного офиса — начальник отдела по развитию производственной системы Владислав Зеленов.

Он представил результаты работы по проекту «Повышение производительности труда при изготовлении взрывателя А-670М». В том числе карточку проекта (с описанием текущих и целевых показателей), карты потоков создания ценностей (описывающих текущее, идеальное и целевое состояние протекания процессов), диаграммы «спагетти» (описывающие текущее и целевое движение сырья и материалов по предприятию). А также план по созданию эталонного участка и реализованные на сегодняшний день улучшения в формате фотографий «было-стало».

Владислав Зеленов отметил, что разработка и утверждение плана мероприятий по достижению целевого состояния по проекту — один из важнейших этапов.

«Скажу честно — это нам далось не просто. Во-первых, чтобы создать перечень мероприятий — нужно было выявить десятки проблемных зон. Во-вторых, чтобы утвердить план генеральным директором — необходимо было его согласовать с 18 должностными лицами. И, в-третьих, нужно было преодолеть сопротивление людей, обосновать каждый пункт и донести ценность и полезность. Итог один — план готов, утверждён и ныне исполняется», — подчеркнул Зеленов.

Генеральный директор АО «БПО «Сибприбормаш» Сергей Михайлов отметил важность проводимых мероприятий и в целом необходимость проектного подхода к улучшениям на предприятии. Он вручил подарки и ценные призы наиболее активным участникам проекта.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.