На бийском водоканале подвели итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

На бийском водоканале подвели итоги шести месяцев реализации нацпроекта «Производительность труда». На мероприятии присутствовали руководители и коллектив предприятия, а также эксперты Регионального центра компетенций.

Директор предприятия Людмила Мауль отметила высокие результаты рабочей группы: выполнен план мероприятий, все поставленные задачи решены, цели достигнуты. Всего за шесть месяцев предприятие на пилотном потоке сократило незавершённое производство на 10%, снизило время протекания процесса на 21,1% и нарастило выработку на 16,9%.

Руководитель проектного офиса Юлия Кузовлева обозначила целевые ориентиры на следующие два с половиной года, а руководитель проекта Лариса Федяева в своём выступлении поблагодарила экспертов РЦК — они помогли рабочей группе предприятия проанализировать текущее состояние потока, выявить места, где происходят основные потери, а также разработать план мероприятий по решению выявленных проблем и достижению целевого состояния и приступить к его реализации.

За результативную работу самые активные участники получили грамоты. А при подведении итогов конкурса 5С победителям и призёрам были вручены подарочные сертификаты.

Также на предприятии в рамках этапа «Тиражирование и совершенствование» инициировали и приступили к реализации следующего проекта — «Оптимизация процесса ремонта и очистки отстойников канализационных очистных сооружений».

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.