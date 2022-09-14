На Корбалихинском руднике прошли учения по ликвидации возгорания

Учения по ликвидации условного возгорания прошли на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы». Их организовали сразу в 12 районах Алтайского края и задействовали все виды пожарной охраны, а также сотрудников полиции и медицинских служб.

По легенде на Корбалихинском руднике из-за неисправности электрооборудования топливно-заправочного пункта произошло короткое замыкание, которое спровоцировало перегрев и возгорание цистерны с дизельным топливом. Резервуар разгерметизировался, и более 1500 литров горящего топлива распространилось на ближние территории. Это происшествие второго ранга, то есть высокий уровень сложности. Для его ликвидации на предприятие направили семь единиц пожарной спецтехники и более 50 представителей пожарной охраны и единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Наша задача — силами пожарной охраны Змеиногорского района не допустить распространение легковоспламеняющейся жидкости по территории рудника и в кратчайшие сроки локализировать и ликвидировать условный пожар. Такие промышленные объекты, как Корбалихинский рудник, считаются сложными из-за удалённости и специфики деятельности, поэтому мы провели тренировочные мероприятия именно здесь», — рассказал заместитель начальника 16 отряда ФПС Евгений Бучельников.

Прибывшие на место пожарные оценили ситуацию и сразу переоделись в специальные термозащитные костюмы. Спустя несколько минут они уже приступили к тушению. С огнём сначала боролись при помощи воды, затем — пены. Спустя сорок минут условное возгорание ликвидировали.

«Такие учения для нас хорошая возможность на практике отработать действия при возникновении чрезвычайной ситуации. После тренировок у нас чётко складывается алгоритм действий, как правильно оказать содействие пожарным для оперативной ликвидации возгорания. Сегодня мы можем уверенно сказать, что совместные учения прошли успешно», — подытожил начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Николай Дьяченко.

АО «Сибирь-Полиметаллы»