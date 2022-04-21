На Михайловском заводе химреактивов подвели первые итоги участия в проекте «Производительность труда»

На ООО «МЗХР» прошёл день информирования по итогам трёх месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда». В мероприятии приняли участие сотрудники рабочей группы, руководители и эксперты регионального центра компетенций.

Пилотным потоком для оптимизации был выбран процесс производства агрохимиката — гранулированного сульфата аммония. Рабочая группа выявила там 28 проблем, не позволяющих увеличить производительность.

Руководитель проекта Марина Никонова представила отчёт о проводимых мероприятиях и полученных промежуточных результатах. Так, в рамках проекта проведено анкетирование сотрудников на готовность к изменениям, построены карты потока создания ценности текущего идеального и целевого состояний, разработаны матрицы компетенций, призванные повысить квалификацию и взаимозаменяемость сотрудников, и усовершенствованы рабочие места в пилотном потоке. Всем этим мероприятиям предшествовали обучения как очные, так и в режиме онлайн на сайте проекта.

Директор предприятия Сергей Немчинов подчеркнул, что при поддержке эксперта РЦК проведена диагностика производства и разработан план мероприятий по приведению пилотного потока к целевому состоянию, и теперь предстоит сложная активная работа всей команды по его реализации. За активное участие в проекте лучших специалистов наградили дипломами.

В течение следующих трёх месяцев команде проекта предстоит внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия, обучение и сертификация отобранных внутренних тренеров по бережливому производству, а также проведение конкурса по системе 5С на производстве.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.