На «РТИ Барнаул» подвели итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

На предприятии «РТИ Барнаул» 1 сентября прошло собрание по итогам шести месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда». В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия, а также представители Регионального центра компетенций и алтайского Минэкономразвития.

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства выбран процесс производства прокладок ЦП 638 рельсовых скреплений железнодорожного пути. Совместно с экспертами РЦК рабочая группа предприятия проанализировала текущее состояние потока, определила, где происходят основные потери, а также разработала план мероприятий по решению выявленных проблем. Далее они приступили к реализации.

В результате всего за шесть месяцев предприятие снизило время протекания процесса на пилотном потоке до 21,4%, сократило незавершённое производство на 26% и повысило выработку на 73%.

«Национальный проект направлен на снижение себестоимости готовой продукции и увеличение конкурентного преимущества предприятия на рынке. Именно это у нас получилось сделать», — отметил руководитель проекта РЦК Дмитрий Печенин.

Генеральный директор Олег Плетнёв отметил важность поддержки и развития производственной системы, а также вовлечения всех сотрудников в культуру непрерывных улучшений.

Руководитель проектного офиса Анна Казанцева обозначила достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие два с половиной года.

«По завершении проекта мы начали работу по оптимизации других потоков. Также был составлен план обучения сотрудников инструментам бережливого производства. Впереди предприятие ожидает тиражирование полученных знаний и навыков на все участки по ключевым потокам», — отметила Казанцева.

Технический директор Владимир Костенков выразил благодарность экспертам РЦК за качественное обучение и поддержку в решении поставленных задач. Представитель Минэкономразвития Алтайского края Александр Косарев отметил высокие результаты и ценный опыт, полученный на этом предприятии для региона.

По итогам реализации проекта самых активных участников рабочей группы наградили за результативную работу.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»