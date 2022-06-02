«Нас никто не контролировал»: как обязательная регистрация скажется на безопасности аттракционов

Батуты, парки развлечений, игровые — популярный вид детского отдыха. Большинство из них особенно актуальны в летний период. После вступления в силу постановления об обязательной государственной регистрации аттракционов владельцы развлекательных площадок должны поставить всю технику на учет. В зависимости от типа аттракциона предприниматели должны пройти эту процедуру до июля или октября 2022 года.

Как регистрация детских аттракционов отразится на алтайском бизнесе и станут ли аттракционы безопаснее для детей, об этом «Business FM Барнаул» рассказали организаторы детских развлечений.

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Общество В Гостехнадзоре рассказали о том, как проверяют аттракционы перед началом их работы в Алтайском крае

По мнению управляющей развлекательного комплекса «Боше-парк» Анастасии Медыниной, государственная регистрация аттракционов, прежде всего, будет гарантировать безопасность для детей и взрослых, а также отсеет недобросовестных предпринимателей, которым важна только сиюминутная прибыль, а не репутация и забота о посетителях.

«Никогда ранее за детскими игровыми оборудованиями не был закреплен никакой орган. По большей части, нас никто не контролировал. Так вот сейчас есть постановление правительства РФ, на которое госорган может опираться. Но для того, чтобы вот этих случаев не было, за нами закреплен теперь гостехнадзор. Это тот орган, который приходит, просит, во-первых, перечень документов на каждый аттракцион, сертификаты, декларации, акты, журналы, все это должно быть. Во-вторых, это должно соответствовать действительности. Очень много случаев... у многих нет документов вообще. Купили аттракцион, просто купили и поставили. Это то, что сейчас уже зарегистрировать невозможно. То есть с такими аттракционами теперь работать уже будет нельзя», — рассказала Анастасия Медынина.

Регистрации подлежат все аттракционы, у которых степень биомеханического риска РБ-1, РБ-2 и РБ-3. К этим категориям относятся все аттракционы, которые поднимаются на большую высоту или развивают большую скорость. Например, под первую категорию попадают объекты, у которых высота подъема человека больше восьми метров и скорость выше 20 метров в секунду. А в третью категорию входят уже более безопасные аттракционы с высотой подъема до двух метров и скоростью движения от трех до десяти метров в секунду.

Регистрации не подлежат только аттракционы для самых маленьких, где высота и скорость ниже третьей категории.

«Для, например, индивидуальных предпринимателей, у которых, допустим, несколько батутов по городу, может быть, что-то в их регистрации пойдет не так и они работать не смогут. А вот в парках, где много аттракционов, которые давно работают, я думаю, что они пройдут проверку, если будут какие-то недочеты, то, я думаю, они не будут критичными, их можно будет исправить, все подвести под стандарт», — рассказала представитель парка «Солнечный ветер» Мария Фоменко.

В целом же, представители бизнеса позитивно оценивают введенные требования, хотя и признают, что регистрация потребует финансовых затрат. По данным Инспекции гостехнадзора Алтайского края, в регионе уже зарегистрировались 49 аттракционов. До этого точной информации о количестве и качестве каруселей в регионе не существовало.