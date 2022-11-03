Не просто красивые картинки. Эксперт по SMM рассказала секреты успешного старта в социальных сетях

Социальные сети — это возможность установить тесную связь со своей целевой аудиторией. Если в современном маркетинге не использовать возможности соцсетей, это сильно ограничит масштаб и эффективность рекламной кампании, да и бизнеса в целом. Но почему у одних брендов SMM работает, а другие годами безуспешно пытаются привлечь подписчиков? Об этом amic.ru рассказала SMM-специалист digital-агентства Zavod Татьяна Ефремова.

Как правило, главная проблема — не неопытность менеджера или скромный рекламный бюджет, а отсутствие чёткого плана продвижения.

«Прежде чем приступать к активному SMM, необходимо провести исследования и разработать комплексную стратегию. Тогда вы увидите реальные возможности для развития и поймёте, где могли допустить ошибки», — сказала Татьяна Ефремова.

SMM-специалист советует начать со следующих исследований:

Анализ своей компании. Подумайте, к каким результатам вы хотите прийти. Проанализируйте свои бизнес-задачи, ресурсы, которые потребуются для продвижения в интернете, готовность сотрудников участвовать в создании контента. Далее поставьте цели и задачи по SMART. Анализ целевой аудитории. Это не только социально-демографические характеристики по типу: пол, возраст, семейное положение, образование и прочее. Это глубинная работа с выявлением страхов, потребностей, желаний, стремлений аудитории. Вы должны чётко понимать, кто является вашим основным покупателем, где его можно найти, и как на него воздействовать. Анализ конкурентов. Найдите лидеров рынка, оцените их стратегии, оформление, коммуникацию и вовлечённость аудитории. Определите векторы для развития, а также отметьте, чего вы хотели бы избежать. Анализ бренда компании или личного бренда, если мы говорим об эксперте. Подойдут различные методы: от исследования психологического портрета до SWOT-анализа. Здесь важно понять, кто вы, какое место занимаете на рынке, какие ваши отличительные особенности и преимущества. Нужно продумать всё до мелочей — от реакций на негативные комментарии до tone of voice.

Далее нужно ознакомиться с трендами SMM, дизайна, таргетированной рекламы — как бы вы хотели, чтобы выглядели ваши соцсети. И уже после этого приступать к разработке собственной стратегии, конструированию контент-плана, оформлению аккаунта и съёмке первого контента.

«Если вы уже ведёте свои аккаунты, но не видите результатов, то, возможно, вам стоит поставить свои активности на „стоп“ и вернуться к началу — исследованиям. Не стыдно признавать свои ошибки, стыдно продолжать регрессировать», — подытожила эксперт.

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