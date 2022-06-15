Никаких кольереток*. Производители напитков из-за дефицита меняют дизайн бутылок

*Кольеретка — этикетка возле горлышка бутылки.

Производители напитков стали отказываться от этикеток на горлышке бутылок из-за дефицита бумаги. Об этом со ссылкой на производителей сообщает РБК. Запрет на поставки офсетной бумаги из Евросоюза заставил российские предприятия пересматривать дизайн бутылок и убирать так называемые кольеретки.

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Крупнейшие алтайские производители напитков подтвердили «Business FM Барнаул» наличие дефицита бумаги для этикеток. Исполняющая обязанности начальника отдела маркетинга Барнаульского пивоваренного завода Елена Рязанова рассказала, что, несмотря на сложности, отказываться от кольеретки в компании пока не намерены:

«Мы рассматривали этот вопрос, чтобы сократить количество наклеек на бутылку, в том числе кольеретки убирать. Но сейчас к этому мнению не пришли. Да, есть перебои с бумагой в типографиях. Этот процесс отслеживаем, контролируем. Но в данный момент ничего для нас и для продукции не поменялось. Типографии стараются отрабатывать наши заявки. О том, что будет завтра, будет известно завтра. Я не готова сказать, что мы ничего не поменяем, допустим, в будущем. Возможно, какие-то изменения и будут».

Основу для этикетки поставляли компании из Финляндии и Дании, так же как и чернила. После введения запрета на экспорт этих товаров из европейских стран стоимость этикеток выросла на российском рынке на 40-50%. Сильнее всего повышение цен заметят на небольших предприятиях. Для крупных производителей, которые заказывают большие партии, удорожание одной этикетки будет не столь значительным, утверждают эксперты.

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Руководитель направления «Напитки» Департамента маркетинга и рекламы компании «Бочкари» Инна Кобякова отметила, что на предприятии пока никаких изменений не планируют:

«Пока всё в штатном режиме. Кольеретка — она совсем маленькая, это не такая объёмообразующая часть этикетки. Поэтому пока такого критичного для нас момента, что всё, нам сказали типографии „убирайте её, так как на вас не хватает объёма бумаги“, — пока такого нет».

По словам Инны Кобяковой, помимо этикеток, изменения могут коснуться и самой тары. В частности, цветные пластиковые бутылки могут изменить свой оттенок. Это также зависит от поставок сырья. Эксперты отрасли утверждают, что производители напитков смогут закупать сырьё у азиатских поставщиков. Правда, из-за высокого спроса цены на этом направлении уже выросли. По сравнению с 2020 годом они сейчас выше примерно вдвое.