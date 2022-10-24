Новые вызовы — новые решения: алтайских бизнесменов научат кибербезопасности
На вебинаре расскажут, какие новые правила в этой сфере действуют после указа президента
Компания «Галэкс» организует серию вебинаров по вопросам импортозамещения в сфере информационных технологий. Один из них — «Безопасность КИИ. Новые вызовы, требования и решения» — пройдёт 27 октября в 10:00 по московскому времени.
К участию приглашают специалистов по информационным технологиям, руководителей ИТ-отделов, сотрудников, ответственных за реализацию программ импортозамещения. Их познакомят с лучшими отечественными ИТ-решениями, поделятся опытом их внедрения.
«Закону, который регламентирует безопасность критической информационной инфраструктуры (КИИ), уже более четырёх лет. Но вопросы, как подключиться к ГосСОПКА, и как правильно категорировать объекты КИИ, до сих пор актуальны. Дополнительные вопросы возникают в связи с указом президента РФ №250 „О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации“ от 01.05.2022. Обо всём этом мы подробно поговорим на мероприятии», — рассказали организаторы.
Эксперты раскроют такие темы, как:
— «Законодательство о безопасности КИИ. Что изменилось в 2022 году»;
— «Основные проблемы защиты КИИ, с которыми сталкиваются заказчики и интеграторы»;
— «Опыт внедрения систем защиты КИИ»;
— «Результативная кибербезопасность, Positive Technologies»;
— «Эволюция средств защиты информации от „Кода безопасности“ для КИИ».
Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
ООО НТЦ ГАЛЭКС