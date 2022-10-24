Компания «Галэкс» организует серию вебинаров по вопросам импортозамещения в сфере информационных технологий. Один из них — «Безопасность КИИ. Новые вызовы, требования и решения» — пройдёт 27 октября в 10:00 по московскому времени.

К участию приглашают специалистов по информационным технологиям, руководителей ИТ-отделов, сотрудников, ответственных за реализацию программ импортозамещения. Их познакомят с лучшими отечественными ИТ-решениями, поделятся опытом их внедрения.

«Закону, который регламентирует безопасность критической информационной инфраструктуры (КИИ), уже более четырёх лет. Но вопросы, как подключиться к ГосСОПКА, и как правильно категорировать объекты КИИ, до сих пор актуальны. Дополнительные вопросы возникают в связи с указом президента РФ №250 „О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации“ от 01.05.2022. Обо всём этом мы подробно поговорим на мероприятии», — рассказали организаторы.

Эксперты раскроют такие темы, как:

— «Законодательство о безопасности КИИ. Что изменилось в 2022 году»;

— «Основные проблемы защиты КИИ, с которыми сталкиваются заказчики и интеграторы»;

— «Опыт внедрения систем защиты КИИ»;

— «Результативная кибербезопасность, Positive Technologies»;

— «Эволюция средств защиты информации от „Кода безопасности“ для КИИ».

Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

ООО НТЦ ГАЛЭКС