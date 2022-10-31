Оптимизация на высшем уровне. Госслужащие Алтайского края приняли участие в «Фабрике офисных процессов»

Сотрудники органов исполнительной власти и подведомственных учреждений Алтайского края прошли тренинг «Фабрика офисных процессов». Обучение для них провели тренеры Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Участники за один рабочий день в игровой форме прожили целый квартал, во время которого оптимизировали процесс заключения договоров снабжения, а также расширяли знания и навыки в области бережливого производства.

«Фабрика» стала для госслужащих заключительным этапом трехдневного обучения, которое проводят в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» с 2021 года.

На данном обучении проводят занятия по картированию, управлению изменениями, методике решения проблем и системе 5С. Эти инструменты специально адаптировали для офисных процессов. Они включают реальные кейсы — например, по грамотной организации рабочих мест и эффективному делопроизводству.

«Ценность полученных знаний — в их универсальности и абсолютной практической применимости, а также в возможности их внедрения без привлечения каких-либо дополнительных ресурсов», — отметили участники обучения.

Напомним, «Фабрика офисных процессов» — это учебная площадка, на которой участники в реальном офисном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства. Они также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

«Фабрика» базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть метода заключается в том, что занятия проходят путём решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег, и с помощью применения инструментов бережливого производства.

Как показывает практика, после такого опыта повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

На сегодняшний день участие в обучении уже приняли 232 сотрудника предприятий-участников национального проекта, органов исполнительной власти Алтайского края и их подведомственных учреждений.

Принять участие в «Фабрике офисных процессов» могут представители предприятий — участников национального проекта «Производительность труда», субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственных организаций и прочие участники по согласованию. Подать заявку можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»