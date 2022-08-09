От кибертехники до полевого кейтеринга: в агентстве EventCorpLife рассказали о лучших мероприятиях июля

Лето — самая жаркая пора для event-индустрии. Именно в это время года чаще всего организуют выездные мероприятия: праздники, корпоративы, промоакции и другие проекты. О самых интересных кейсах июля 2022 года рассказали в агентстве EventCorpLife.

Промоакция с киберроботами

Июль стал одним из этапов масштабной промоакции для компьютерной академии «Топ». В холодное время года основная часть ивентов компании проходила в ТРЦ и школах, но летом их перенесли в парки и на другие открытые площадки города.

Организаторам корпорации творчества выбрали промоутеров, которые отлично работали и с детьми, и с их родителями. Ещё интереснее мероприятие сделали роботы, демонстрация которых помогла горожанам поближе познакомиться со сферой IT и кибертехнологий.

Федеральный проект «Я — Модель!»

Что является одним из самых важных этапов в проведении любого офлайн-мероприятия? Подготовка площадки. Чтобы всё прошло на уровне, необходимо одновременно учитывать множество факторов: качество, удобство, безопасность, привлекательный внешний вид. Для проекта «Я — Модель!» команда event-агентства обеспечила мебелью и оборудованием визажистов и парикмахеров, организовала качественный звук и пригласила бодрого ведущего. Даже проводку смонтировали так, чтобы об неё никто не споткнулся.

Фото предоставлено участницей проекта «Я — Модель!» Марией

Организаторы не забыли и о развлекательной части. Для детей в зоне ожидания провели мастер-класс по созданию ловца снов в форме единорога. Дети и родители остались довольны.

Праздник в поле

В этом году производителю химических средств защиты растений «Агро Эксперт Групп» исполнилось 20 лет. Юбилей решили отметить с размахом и приурочить его ко «Дню поля». В качестве локации выбрали территорию фермерского хозяйства одного из их клиентов в Калманском районе.

Несмотря на некоторые ограничения (там почти не работает сотовая связь), праздник удалось провести на высоком уровне. Гостям обеспечили транспорт, сделали удобную навигацию по территории. Организовали бесперебойный кейтеринг — и это в 30-градусную жару, в настоящих полевых условиях.

Фото: «Агро Эксперт Групп»

Свежие блюда, прохладительные напитки, песни, танцы, русские красавицы в народных костюмах, экстрим-шоу от бывшего чемпиона Алтайского края по бодибилдингу, который гнёт руками 20-сантиметровые гвозди и рвёт стальные предметы, — это было настоящее качественное шоу.

Корпорация творчества EventCorpLife

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