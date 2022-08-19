Парализует отрасль: почему алтайские пивовары выступают против маркировки «пенного»

Маркировка пива — дорогая, несовершенная и ненужная процедура, уверены алтайские пивные компании. Из-за неё сократятся объёмы производства этого напитка, уменьшатся отчисления в бюджет, а цены на товар на полке вырастут. Три местные компании присоединились к официальному заявлению Российского союза пивоваров, которые те направили президенту Владимиру Путину в середине июля. В двух из них рассказали amic.ru, что не так с этой инициативой и стоит ли ждать повышения цен на товар.

Дорогое оборудование

Маркировку пива (та самая круглая наклейка с цифровым кодом, которую сейчас можно увидеть на всех бутылках молока и воды) введут в следующем году для контроля за рынком, где, по данным властей, много контрафакта. Пивовары уже не первый год выступают против этого. Их главная претензия — закупка дорогого оборудования. Ещё в 2020 году стоимость только одной линии оценивали в 1 млн долларов, и это до роста цен на импортное оборудование. В один миллион — правда, уже рублей — затраты на оборудование просчитывает и депутат парламента Алтайского края, учредитель Первомайской пивоварни Алексей Кривенко. Но у него небольшое предприятие, а потому и техники нужно не так много.

В отличие от, например, крупного предприятия «Бочкари». Там на всё производство пива и пивных напитков нужно установить несколько десятков единиц оборудования. И речь уже о миллионах рублей. Причём покупать всё это придётся в Германии, США, Италии и Франции.

«Предприятия окажутся в критической зависимости от поставщиков из недружественных стран, которые ведут грязную экономическую войну против нашей страны. Те колоссальные затраты, которые будут иметь пивовары при установке оборудования, сыграют только на обогащение предприятий», — считает директор департамента качества и стандартизации «Бочкарей» Татьяна Ганина.

Для осуществления процесса маркировки готовой продукции необходимо сначала создать марку. Оборудование для печати не совершенно, что приводит к перебоям в работе линий, продолжает Ганина. Из-за этого производительность на линии розлива может упасть на 20-30%.

И уже сейчас встаёт вопрос — где брать расходные материалы и запчасти.

«Уже начались проблемы с расходниками. Если раньше были оригинальные, то сейчас приходится импортозамещать, а это уже не то качество. Брак марки при печати и производстве готовой продукции достигает 30%», — подчеркнула она.

О том же говорит и Алексей Кривенко: нужно купить оборудование и расходники, а ещё для работы и обслуживания потребуются специалисты. Кроме того, за каждую марку нужно будет платить 50 копеек системе «Честный знак», которая осуществляет контроль пути маркированного товара от производителя до покупателя.

Снижение производства и рост цен

И «Бочкари», и Первомайская пивоварня входят в Союз пивоваров. И они также поддерживают обращение к президенту России Владимиру Путину, которое сообщество сделало ещё 12 июля. Главная его мысль: маркировка парализует работу пивоваренной отрасли. Тем более что проблем там на фоне санкции и так предостаточно.

«Сегодня пивоваренные предприятия работают на пределе своих возможностей: западные поставщики отказываются поставлять оборудование, запасные части и расходные материалы, существует высокая вероятность прекращения поставок зарубежного хмеля, который пока также нечем заменить. Предприятия столкнулись с дефицитом и значительным ростом цен на пивоваренный солод, стеклобутылку, алюминиевую банку, ПЭТ-упаковку, углекислоту, кронен-пробку, этикетку. У многих компаний отмечается высокий риск остановки производства. В таких условиях вводить дополнительную нагрузку по внедрению и обеспечению работоспособности системы маркировки невозможно», — сказано в письме.

Введение новой системы приведёт к реальному падению показателей.

«По оценкам специалистов, акцизные отчисления сократятся, себестоимость продукции вырастет более чем на 10%, выпуск пива уменьшится на 20-30%», — говорит Татьяна Ганина.

Расчётов по пиву в «Бочкарях» не приводят. Но показывают масштаб проблемы на водном примере. С 1 декабря 2021 года производители обязаны маркировать бутилированную воду. И обходится одна маленькая наклейка на крышке бутылочки объёмом хоть 1,5, хоть 0,5 литра более чем в один рубль. Стоимость пива тоже вырастет, предупреждают в компании.

Алексей Кривенко оценивает рост товара уже на полке в 5-10%.

Излишний контроль

Главная цель маркировки — очистить рынок от поддельной продукции. По данным Минпромторга, доля нелегального пива на рынке — от 5 до 12%. Пивовары же заявляют обратное: на рынке пива нет суррогата, этот напиток невозможно фальсифицировать. Это не раз подчеркнула в беседе Татьяна Ганина.

«Маркировка будет дублировать ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учёта объёма производства и оборота этилового спирта, — прим.ред.). Мы и так уже все „заотчитывались“. Это никак не повысит, а, наоборот, понизит эффективность работы предприятий», — добавляет Алексей Кривенко.

Что отвечают власти

А власти продолжают процесс внедрения цифрового контроля. Минпромторг России разместил на портале regulation.gov.ru постановления правительства РФ о введении обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Публичные обсуждения продлятся до 6 сентября 2022 года.

Так что пивоварам пока не удалось добиться отмены маркировки «пенного». Однако ранее власти отложили начало реализации проекта на год. Процесс должен был стартовать ещё 1 сентября 2022 года. Но по новым срокам напитки в кегах будут маркировать с 1 апреля 2023 года, в стеклянной и ПЭТ-таре — с 1 октября 2023 года, в банках — с 15 января 2024 года.

Всего же с начала 2019 года к этой процедуре, кроме воды, подключили молочную продукцию, лекарства, табак, обувь, товары лёгкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. В планах начать маркировать БАДы, антисептики и медицинские изделия.